Бывшая наркоманка Борисова осудила Волочкову за поддержку оскандалившейся Бочкаревой

Москва, 6 октября. Российская телеведущая Дана Борисова раскритиковала балерину Анастасию Волочкову за поддержку актрисы Натальи Бочкаревой после скандала с наркотиками.

Бывшая прима Большого театра в передаче «Звезды сошлись» заявила, что Бочкарева оказалась жертвой обстоятельств. Волочкова добавила, что актриса «ничего не делала, просто ехала себе домой». При этом вокруг Бочкаревой устраивают «различные инсинуации».

Дане Борисовой не понравилось, что Волочкова поддержала Бочкареву. Она упрекнула балерину, что та сама не без греха и страдает от алкогольной зависимости.

«Мы сейчас видим, как алкоголичка защищает наркоманку», — осудила Волочкову Борисова, ее слова приводят Nation News.

Телеведущая привыкла судить о таких людях по собственному опыту. Она не менее полугода лежала в реабилитационном центре и лечилась от наркотической зависимости.

Избавишись от пагубной привычки, Борисова открыла несколько программ помощи наркоманам. Поэтому она не понимает, как можно защищать зависимых людей. Им нужна реальная помощь, а не игра на публику.

Напомним, что СМИ распространили информацию о задержании Бочкаревой с наркотиками. Звезда «Счастливы вместе» категорически все отрицает.

На критику со стороны поклонников она ответила словами русского классика о том, что только «болезнь может быть заразительной».