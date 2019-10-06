Следователи задержали предполагаемого убийцу студентки в Домодедово

Домодедово, 6 октября. Следователи совместно с оперативниками МВД задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в городе Домодедово, сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Им оказался 34-летний местный житель, чья личность была установлена через двое суток после убийства.

«В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления, назначены судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Следственные органы намерены ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого. Ранее сообщалось об убийстве 17-летней девушки в частном доме в Домодедово. На теле жертвы было обнаружено множество колото-резаных ран, а также следы удушения. На момент убийства родители студентки находились в другом городе. Узнав о беде, они сразу же вернулись домой.

Как сообщает телеканал 360, несовершеннолетняя училась в МГТУ имени Баумана. Согласно предварительным данным, она сама пустила преступника в дом. Никаких ценных вещей убийца не забрал, что позволяет сделать вывод о том, что он не был простым грабителем. Газета «Московский комсомолец» сообщила в Telegram-канале, что задержанный является бывшим мужем сестры студентки.