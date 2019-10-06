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Кассир в супермаркете Москвы отказалась продать пенсионеру батон за мелкие монеты

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Кассир в супермаркете Москвы отказалась продать пенсионеру батон за мелкие монетыМосква, 6 октября. Кассир одного из московских супермаркетов Billa отказалась продавать пенсионеру хлеб из-за слишком мелких 10-копеечных монет, которые пенсионер насобирал на батон, аргументировав отказ фразой «не хочу засорять кассу». 

Сообщается, что у мужчины монетами по 10 копеек было собрано примерно два рубля.

«Это не так много. Это двадцать 10-копеечных монет. Сильно зацепило, что это не алкоголь был, а хлеб. Даже если у них есть внутренние правила — не принимать мелочь, но чисто хотя бы по-человечески…» – рассказала женщина, ставшая свидетельницей инцидента.

Как написала «ВКонтакте» еще одна из очевидцев, пенсионер был ухоженный. «Чистенький, не бомж, но, возможно, просит милостыню», — описала его девушка. 

Она отметила, что когда дедушка ушел без покупки, кассир смеялась и обсуждала с другими покупателями то, что 10 копеек — «это не деньги», и почему она должна «засорять кассу». 

В результате батон пенсионеру оплатила своими деньгами одна из покупательниц, тоже женщина пожилого возраста.

О произошедшем очевидцы написали в книгу жалоб. Руководство магазина пообещало объявить сотруднице строгий выговор.

В социальной сети «ВКонтакте», где Mash разместил новость об инциденте, пользователи отметили,что кассир была обязана принять монеты любого номинала в качестве платежного средства, своим отказом она нарушила закон.

Кассир в супермаркете Москвы отказалась продать пенсионеру батон за мелкие монетыКроме того, пользователи Сети задумываются о планах накопить мелочь и специально прийти для оплаты товаров именно к этой женщине-кассиру.

«Предлагаю всем, у кого есть мелочь, пойти в Bill именно к этой кассирше. Посмотрим, как она откажет молодым, а не беспомощному несчастному дедуле…» — написал Дмитрий Крисько, один из пользователей «ВКонтакте».

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Источник: Mash
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