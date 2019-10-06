Кассир в супермаркете Москвы отказалась продать пенсионеру батон за мелкие монеты

Москва, 6 октября. Кассир одного из московских супермаркетов Billa отказалась продавать пенсионеру хлеб из-за слишком мелких 10-копеечных монет, которые пенсионер насобирал на батон, аргументировав отказ фразой «не хочу засорять кассу».
Сообщается, что у мужчины монетами по 10 копеек было собрано примерно два рубля.
«Это не так много. Это двадцать 10-копеечных монет. Сильно зацепило, что это не алкоголь был, а хлеб. Даже если у них есть внутренние правила — не принимать мелочь, но чисто хотя бы по-человечески…» – рассказала женщина, ставшая свидетельницей инцидента.
Как написала «ВКонтакте» еще одна из очевидцев, пенсионер был ухоженный. «Чистенький, не бомж, но, возможно, просит милостыню», — описала его девушка.
Она отметила, что когда дедушка ушел без покупки, кассир смеялась и обсуждала с другими покупателями то, что 10 копеек — «это не деньги», и почему она должна «засорять кассу».
В результате батон пенсионеру оплатила своими деньгами одна из покупательниц, тоже женщина пожилого возраста.
О произошедшем очевидцы написали в книгу жалоб. Руководство магазина пообещало объявить сотруднице строгий выговор.
В социальной сети «ВКонтакте», где Mash разместил новость об инциденте, пользователи отметили,что кассир была обязана принять монеты любого номинала в качестве платежного средства, своим отказом она нарушила закон.
Кроме того, пользователи Сети задумываются о планах накопить мелочь и специально прийти для оплаты товаров именно к этой женщине-кассиру.
«Предлагаю всем, у кого есть мелочь, пойти в Bill именно к этой кассирше. Посмотрим, как она откажет молодым, а не беспомощному несчастному дедуле…» — написал Дмитрий Крисько, один из пользователей «ВКонтакте».