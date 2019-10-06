Москва, 6 октября. Известная российская певица Лариса Долина показала стройную фигуру на премьере спектакля «Комедия о том, как банк грабили» в МДМ.

Российские звезды в новых нарядах вышли в свет. На премьеру мюзикла в Москве пришла и Лариса Долина. Она с удовольствием фотографировалась с коллегами.

Совместные фото с постройневшей певицей сделали телеведущая Лера Кудрявцева и актриса Яна Повплавская. На 64-летней Долиной было черное платье в горошек с небольшим рукавом и красный ремень, подчеркивающий ее талию.

Певица не имеет аккаунтов в социальных сетях поэтому поклонникам приходится искать ее свежие фото на страничках коллег. Пребразившаяся Долина поразила своих поклонников.

Яркий макияж и накладные ресницы Долиной привлек внимание фанатов. Многие считают, что артистка не только стала тщательно следить за своим питанием, но и обратилась к пластическим хирургам.

«Лариса Александровна, вы только посмотрите на ее роскошный наряд. Красотка!» — написала Лера Кудрявцева в Instagram.

Ранее сообщалось, что Долина сильно похудела после болезни суставов. В первый раз она показалась на публике в мае 2019 года.