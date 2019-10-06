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Кот попал под капельницу после бурной ночи в гостинице для животных в Китае

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Кот попал под капельницу после бурной ночи в гостинице для животных в Китае

Пекин, 6 октября. Кот по кличке Сяопи попал под капельницу после бурной ночи в гостинице для животных в китайской провинции Гуандун.

Хозяин Сяопи сказал сотрудникам гостиницы, что питомец не кастрирован, однако те проигнорировали его предупреждение и отпустили его погулять. В результате кот спарился минимум с пятью кошками и к утру был полностью обессилен. Чтобы привести животное в чувство, ему пришлось ставить капельницу с глюкозой.

В итоге представителям гостиницы пришлось компенсировать хозяину кота затраты на ветеринара. Кроме того, заведение должно будет выплатить компенсацию владельцам кошек, с которыми успел повстречаться Сяопи, сообщает телеканал 360.

Отметим, что сотрудники гостиницы не кормили своего пушистого постояльца в течение целого дня, что тоже не лучшим образом сказалось на его состоянии.

Ранее сообщалось, что житель Ростова-на-Дону разместил объявление о продаже «антипохмельной кошки», которая якобы способна избавить от мучительных последствий злоупотребления алкоголем. Мужчина рассказал о том, что «британка мистическая» — это кошка его жены. Женщина не готова с ней расставаться и специально назначила запредельную цену в 15 млн рублей,чтобы отпугнуть всех покупателей. Автор объявления признался, что несколько потенциальных покупателей с ним уже связывались, однако ни у кого 15 млн рублей не набралось.

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Источник: Телеканал 360
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