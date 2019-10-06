Американская разведка получила новые показания против Трампа

Вашингтон, 6 октября. Второй американский разведчик дал показания о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает ABC.

Американская разведка получила новые показания против президента США. Анонимный сотрудник сообщил генинспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о данных «из первых рук».

Пока разведчик не общался с американскими конгрессменами, которые занимаются расследованием в рамках импичмента Трампа. По данным The New York Times, разведчик считает целесообразным подать рапорт об отношениях Трампа с Украиной.

Напомним, что в Вашингтоне разгорелся скандал вокруг телефонного разговора американского и украинского президентов. Политические оппоненты Трампа утверждают, что он пытался убедить Зеленского начать расследование на Украине в отношении сына Джозефа Байдена в обмен на помощь Киеву.

После обнародования стенограммы беседы выяснилось, что эта информация не соответствует действительности. Минюст США не нашел нарушений американского законодательства.

Член Демократической партии Джо Байден является потенциальным конкурентом Трампа на ноябрьских выборах в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опроверг информацию о давлении на него со стороны Трампа. Он подчеркнул, что хозяин Белого дома не ставил ему никаких условий.

При этом Джо Байден считает, что Трамп злоупотребляет своими президентскими полномочиями.