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Автор «Дома-2» рассказал о трех «великих качествах звезды» у Бузовой

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Автор «Дома-2» рассказал о трех «великих качествах звезды» у Бузовой

Москва, 6 октября. Известный продюсер Валерий Комиссаров, который является автором программы «Дом-2», заявил, что ведущая шоу Ольга Бузова обладает тремя «великими качествами звезды».

«Она искренняя, добрая и своеобычная. Говорит по-другому, у нас все понятно, а она говорит интересно. Оля всегда была и остается собой», — отметил он, выступая в программе «Секрет на миллион» Леси Кудрявцевой.

По словам Комиссарова, Бузова является «классическим антидепрессантом» для женщин, поскольку поднимает им самооценку. Многие представительницы слабого пола видят, каких успехов смогла добиться телеведущая, и понимают, что им это тоже под силу.

Продюсер подчеркнул, что Бузова является не только умной, но и очень эффектной женщиной, рядом с которой любой мужчина должен вести себя как с английской королевой — быть «на полшага сзади».

Ранее резидент Comedy Club Тимур Батрудинов заявлял, что его дружба с Бузовой находится «на грани». Установленную между ними «черту» Батрутдинов, по его заявлениям, никогда не перейдет. Шоумен убежден, что звезда всех потенциальных женихов будет сравнивать с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, а сам он ищет девушку, далекую от мира шоу-бизнеса.

Известность Бузовой принесло реалити-шоу «Дом-2», куда она впервые попала в качестве участницы, когда ей было 18 лет. После этого девушка стала ведущей наравне с Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной. Впоследствии она вела собственные шоу «Роман с Бузовой», «Осторожно, стилисты!», «Замуж за Бузову», а с 2011 года начала активную музыкальную карьеру.

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