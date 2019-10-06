Миро назвала рэпера Гуфа «быдлом» за высказывание о женщинах Кавказа

Москва, 6 октября. Скандально известная блогер «Живого журнала» Лена Миро прокомментировала резонансное высказывание рэпера Гуфа (Алексея Долматова) о женщинах Кавказа.

В интервью Ксении Собчак, которое проводилось в рамках ее нового YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!» рэп-исполнитель назвал кавказских представительниц прекрасного пола оскорбительным словом, за что впоследствии публично извинился в своем Instagram, сообщает Nation News.

Рэпер сказал, что не должен был выражаться подобным образом и заметил, что в жизни он постоянно ошибается.

Несмотря на извинения, за «нечаянную реплику» Миро назвала Гуфа «быдлом», которое не задумывается о смысле сказанного.

На этом его подловили и пользователи Интернета. Они накинулись на Долматова с критикой, напомнив о его не самой чистой репутации из-за сотрудничества с Тимати в клипе «Москва».

«Нет, я — не чеченка. Во мне — грузинская кровь. Однако передо мной Гуф не рассыпался в извинениях, как не рассыпался он в извинениях ни перед армянками, ни перед осетинками», — сказала Миро.

Блогеру показалось странным, что Гуф извинился только перед чеченскими женщинами.

Она также посетовала на «этноцентризм», который, по ее мнению, присутствует в России, несмотря на ее многонациональность и богатую культуру.

По мнению ЖЖ-знаменитости, Долматов продемонстрировал акт национализма и признаки малообразованности и узости кругозора.

Под видео с извинениями пользователи Instagram отметили, что исполнитель повел себя благородно, когда решил объясниться перед женщинами Кавказа, но все же признали, что его ошибка была довольно грубой.

Интервьюер Гуфа, Ксения Собчак, осталась очень довольна проведенной беседой. У себя в Instagram телеведущая написала, что ее поразила откровенность исполнителя.