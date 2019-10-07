Сирия новости 7 октября 07.00: в ХТШ придумали оригинальный способ грабить людей в Идлибе, курды схватили главаря ИГИЛ

Сирия, 7 октября. Боевик ХТШ вымогал деньги, представляясь главарем ИГИЛ1, курды схватили руководителя медиацентра ИГИЛ, в Хасаке SDF продолжает призыв несовершеннолетних. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): уничтожила 50 террористов ИГИЛ в пустынях Хомса.

Боевики «Свободной сирийской армии» (ССА): ограбили могилы в Африне, похитили более 30 человек на севере Алеппо.

Турция: разместила силы спецназа вдоль границы с Сирией.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: задержали одного из своих, вымогавшего от имени ИГИЛ деньги у жителей Идлиба.

Курды: захватили главаря медиагруппы ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, призвали США остановить вторжение Турции в Рожаву, посадили подростка в тюрьму за «уклонение от призыва».

Международная коалиция: провела разведывательный полет близ берегов Латакии и Тартуса.

Провинция Латакия

Американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon курсирует вдоль побережья Ливана и сирийских провинций Тартус и Латакия, сообщает профильный источник в Twitter (@Intel_Sky). Стоит отметить, что в ряде случаев появление самолетов-разведчиков ВВС США у берегов Сирии предшествовало авиаударам Израиля по сирийской территории.

Провинция Алеппо

Курдское агентство Hawar News сообщает, что боевики протурецких формирований ССА продолжают терроризировать население курдского кантона Африн на севере Алеппо. Сообщается, что так называемая «военная полиция» турецких оккупационных сил похитила 30 человек в деревне Курзила в ходе рейдов.

Тот же источник сообщает, что боевики ССА раскопали кладбище на территории Африна, близ деревни Шейх-Хорзе. Как сообщает агентство ANHA, боевики разрывают могилы в поисках драгоценностей или предметов старины. Отметим, курдские источники постоянно подчеркивают, что террористы ССА активно вывозят на продажу в Турцию любые ценности, которые могут найти на оккупированных территориях.

Провинция Хомс

Источник в Twitter (@ynms79797979) утверждает, что в течение семи дней правительственные силы уничтожили 50 террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство1» в пустынной местности на границе провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Вероятно, речь идет о так называемом «треугольнике смерти», где сохраняется присутствие разрозненных отрядов ИГИЛ (они не контролируют эту территорию, поскольку контролировать там нечего, однако используют ее, чтобы скрываться и совершать вылазки против САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали на востоке Дейр-эз-Зора одного из высокопоставленных полевых командиров «Исламского государства». «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), не называя имени задержанного боевика, указывает, что задержанный в городе Дибан террорист был главарем «отдела по связям с общественностью» — иными словами, руководителем медиагруппы ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Террорист из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» придумал оригинальный способ вымогать деньги у жителей Идлиба. Он действовал в городах Сармин и Найраб, сообщает новостное агентство Step News. Корреспондент агентства утверждает, что боевик «Тахрир аш-Шам» рассылал через WhatsApp сообщения, в которых от имени полевого командира ИГИЛ Халида бин аль-Валида требовал принести присягу ИГИЛ — но от присяги можно откупиться, если заплатить определенную сумму (крупную — с некоторых требовали 5000 долларов, а с других — все 25 тысяч).

Местные жители обратились за помощью в «силы внутренней безопасности» «Тахрир аш-Шам», и те вскоре поймали вымогателя — боевика ХТШ по имени Мухаммед Анас ас-Сагир, у которого был найден телефон с фотографией Халида бин аль-Валида и приложение WhatsApp. Отмечается, что вымогатель был членом запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1» и «Хайят Тахрир аш-Шам» в течение долгих лет.

Провинция Ракка

Армия Турция размещает части спецназа в городах на границе Сирии, сообщает официальный аккаунт операции «Щит Евфрата» в Twitter (@op_shield). Напомним, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, военная операция «Источник мира» на севере Сирии должна начаться в самое ближайшее время — вероятно, что в ближайшие часы. Большое скопление турецких сил было замечено через границу от города Телль-Абъяд в провинции Ракка.

Провинция Хасака

Курдское население в провинции Хасака в ужасе перед возможным турецким вторжением. Как сообщает агентство Step News, местные жители устроили демонстрацию перед опорным пунктом американских военных в районе Рас аль-Айна. Курды требуют, чтобы Соединенные Штаты немедленно вмешались и не допустили нового вторжения турецких войск на север Сирии, и предотвратили беды, которые грозят региону.

Между тем в лагере беженцев «Аль-Хол» вновь произошел инцидент с «женами ИГИЛ» — женщины попытались убить работника лагеря по имени Абдул-Рахман Азиз. Как сообщает курдское агентство Hawar News, мужчина получил несколько ранений в шею и был доставлен в госпиталь в критическом состоянии, он в коме. Подробности и причины нападения не называются. Источник отмечает, что подобные инциденты происходят в «Аль-Холе» практически ежедневно.

Тем временем стало известно, что боевики SDF, постепенно теряющие контроль над «Аль-Холом», продолжают практику принудительного призыва несовершеннолетних на военную службу. Как сообщает Baladi News, 15-летний Мухаммед Шейх Ахмед был схвачен SDF в деревне Хирбет аль-Банат к западу от Рас аль-Айна и приговорен к пятимесячному тюремному заключению «за неоднократное уклонение от призыва».

Стоит отметить, что представители ООН специально приезжали на север Сирии для того, чтобы курды подписали обязательства не призывать несовершеннолетних.

Ирак

В Ираке продолжаются ожесточенные столкновения между протестующими и силами безопасности. Как сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV), количество жертв среди протестующих достигло 104 человек, кроме того, погибли восемь силовиков.

Как отмечают новостные источники и источники в соцсетях (группа ANTI DAESH в «ВКонтакте»), неизвестные вооруженные люди в Багдаде обстреливают и протестующих, и силовиков. Ситуация пока неясная, не исключены провокации с той или иной стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.