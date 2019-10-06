Малькевич рассказал, как надо ответить США на допрос депутата Юмашевой

Москва, 6 октября. Глава комисии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич предложил применять к американцам симметричные меры после допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой в США.

Журналист прокомментировал инцидент с российским парламентарием. Он призвал сенаторов и депутатов задуматься, стоит ли участвовать в мероприятиях, которые проходят на территории США.

«Как оказалось, дипломатические паспорта и какой-никакой иммунитет американцев не останавливают», — написал Малькевич в Telegram-канале.

Он считает, что нужно принять ответные меры — к простым гражданам США и к дипломатам. Малькевич предложил опубликовать список американцев, которые подозреваются во вмешательстве во внутренние дела России.

Напомним, что Инга Юмашева прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», целью которого явлется укрепление взаимопонимания вмежду народами РФ и Америки. Однако прямо в аэропорту ее встретил сотрудник ФБР.

В министерстве иностранных дел РФ жестко раскритиковали допрос депутата спецслужбами США. В Москве этот инцидент считают провокацией.