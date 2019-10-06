Песков рассказал, что Путин делал в сибирской тайге

Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что делал президент в сибирских лесах.

«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге​​​. Он наслаждался природой, осенней тайгой», — сообщил Песков.

Он уточнил, что фото- и видеоматериалы из этой поездки станут доступными сегодня в полночь.

Ранее Песков рассказал, что этот день рождения глава государства планирует провести на природе в кругу родных и близких.

Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, ныне — Санкт-Петербурге. В этом году ему исполнится 67 лет.

Как правило, свои дни рождения президент проводит в кругу родных и близких или на работе.