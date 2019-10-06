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Россия

Песков рассказал, что Путин делал в сибирской тайге

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Песков рассказал, что Путин делал в сибирской тайгеМосква, 6 октября. Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что делал президент в сибирских лесах. 

«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге​​​. Он наслаждался природой, осенней тайгой», — сообщил  Песков.

Он уточнил, что фото- и видеоматериалы из этой поездки станут доступными сегодня в полночь.

Ранее Песков рассказал, что этот день рождения глава государства планирует провести на природе в кругу родных и близких.

Песков рассказал, что Путин делал в сибирской тайгеПрезидент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, ныне — Санкт-Петербурге. В этом году ему исполнится 67 лет. 

Как правило, свои дни рождения президент проводит в кругу родных и близких или на работе. 

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Источник: РИА Новости
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