«Фильмы о настоящих человеках»: созидательный патриотизм Константина Хабенского

Актер, режиссер и меценат Константин Хабенский уверен: важно показывать патриотизм с «человеческим лицом». Герои его фильмов, в первую очередь, обыкновенные люди, со своими страхами и мечтами, а не функции или цели, через которые выражаются пропагандистские максимы.

В прошлом году Константин Хабенский дебютировал в кино в качестве режиссера. Его первая картина — «Собибор», посвящена лагерю смерти в Польше, где в 1943 году произошло восстание заключенных. Главную роль в картине — лейтенанта Красной армии Александра Печерского, организовавшего восстание, — сыграл сам Хабенский. Константин хотел показать, как из рядового узника концлагеря, Александра Печерского, рождается истинный лидер: человек, который не стремится к власти, однако вынужден принять на себя обязательства под давлением обстоятельств. Хабенский настаивает: кино получилось патриотическим потому, что оно глубоко личное.

«Я называю патриотическим фильм, если он направлен на созидание. Патриотический фильм — про людей, про человеков, который кому-то непременно напомнит либо себя, либо близкого. Мне очень важно было не снять фильм, где не люди, а функции ходят. Бывают картины, где затрагиваются серьезные темы, а у меня никаких воспоминаний, никаких подробностей в памяти от них не остается», — уверен режиссер.

Тема человечности — знаковая для Константина не только в творческом смысле. Почти все гонорары, заработанные на съемках, он отдает на благотворительность. Щедрость — следствие личной трагедии Хабенского: его супруга Анастасия в 2008 году скончалась от рака мозга. В том же году Константин учредил благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями мозга.

Хабенский борется за права пациентов. В 2016 году, во время Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, Константин напомнил о трудностях, с которыми сталкиваются родственники пациентов в реанимации, а также напомнил о том, как важно обеспечить аппаратами для искусственной вентиляции легких на дому всех нуждающихся в этом детей.

Константин старается сделать все, что может для раскрытия потенциала молодого поколения. С 2010 года он открывает студии детского творчества по всей России.

Патриотизм для Хабенского, очевидно, неразрывно связан гуманизмом. Созидательная деятельность на благо человечества — вот признак настоящего патриота.