«Штайнмайер-майдан» оказался платным спектаклем Порошенко

На киевском Майдане Незалежности и в правительственном квартале 6 октября состоялось вече националистов, выступающих против утверждения новыми властями Украины «формулы Штайнмайера» — поэтапного плана реализации минских соглашений. Корреспондент Федерального агентства новостей побродил среди манифестантов, послушал разговоры вокруг и убедился — «всплеск народного гнева» по поводу действий президента Украины Владимира Зеленского и его команды оказался всего лишь платным спектаклем.

«Народное вече» против мирных инициатив Зеленского националисты изначально анонсировали как «Судный день для власти». По их словам, в этот день в центр Киева должны были выйти десятки тысяч граждан, рассерженных утверждением Киевом «формулы Штайнмайера». Но на деле подобной массовости не было и в помине — к полудню воскресенья на площади собралось не более пяти тысяч человек. Впоследствии количество митингующих выросло, но не радикально — до 6-6,5 тысяч максимум.

Многие из пришедших были обернуты в национальные флаги Украины, держали плакаты «Слуга народа, выходи, народ пришел!», «Нет предательству интересов Украины», «Зеля, тебя ждет судьба Януковича» и так далее. Среди участников митинга, по оценкам ФАН, было тысячи полторы идейных националистов, и примерно столько же — ветеранов АТО и ООС. Они махали знаменами «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация), партии «Свобода» и боевых частей ВСУ.

По данным украинских СМИ, протестующие требовали запретить предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Запретить амнистию для участников событий в ДНР и ЛНР. Запретить отвод украинских войск от линии разграничения. Запретить образование любых негосударственных военизированных формирований и народных милиций на территории Донбасса. Запретить проведение выборов в любые органы власти на территории ЛНР и ДНР до получения Киевом полного контроля над украино-российской границей. Выйти из бесперспективного минского формата и инициировать будапештский формат переговоров.

Любое из этих требований по своей сути было заведомо невыполнимым для действующей власти. Чтобы четче донести эти благие пожелания до Киева, организаторы «Штайнмайер-майдана» без устали твердили про «зраду» и «формулу Путина» более двух часов. На сцене сменялись ораторы, периодически на ней начинали играть какие-то дикие хард-рок-группы «родом из 1980-х», однако толпа стояла монолитно. Только когда в начале третьего дня начался дождь, «неистовые патриоты» начали стремительно расходиться. Многие из них спускались в метро, где образовывали небольшие водовороты по углам вестибюля — уходящим людям явно что-то раздавали.

Корреспондент ФАН понял, в чем дело, когда вскоре после начала дождя от митингующих на Майдане осталась в лучшем случае половина. И когда в Telegram-каналах распространился пост, опубликованный главой офиса президента Андреем Богданом. Это был скриншот с сайта организаторов вече, на котором черным по белому были написаны условия для желающих прийти на митинг: «Собираемся в полдень, стоим ориентировочно до шести вечера. Стоимость одного часа — 100 гривен. Те, кому потребуется уйти раньше, могут подойти к организаторам и получить деньги за отработанное время. Стоим с плакатами и флагами, какие вам раздадут. За свой собственный плакат — доплата 10 гривен. Можно приходить с друзьями — за каждого приведенного человека доплата 10 гривен. Деньги можно получить либо наличными, либо на карту».

В этот момент стало понятно, почему на вече вдруг оказалось столько людей с одинаковой символикой. И почему большинство из пришедших так мало походили на идейных националистов — люди просто пользовались моментом, когда жадный Петр Порошенко вынужденно расщедрился (если так можно назвать плату в 100 гривен за час стояния на холодном Майдане под дождем). Стало понятно и то, почему на площади оказалось так много людей, хорошо знакомых друг с другом (10 гривен с человека на дороге не валяются). Стало ясно, и почему власть так спокойно реагировала на яростные требования митингующих. Похоже, на Банковой знали, что реально эти требования поддерживает менее половины пришедших, остальные просто «стоят за деньги».

Власть действительно реагировала на вече более чем спокойно. Полиции было немного и на Майдане, и на Банковой, куда после окончания двухчасового митинга двинулись протестующие. Впрочем, до офиса президента дошло не более 2,5 тысяч манифестантов. Судя по всему, это были сплошь записные радикалы, «платная массовка» к тому времени уже рассосалась по домам.

Пока «идейные» выстраивались на Институтской, чтобы идти к Раде и офису президента, массовка вовсю штурмовала станции метро, не желая мокнуть под дождем за чуждые идеалы. По данным киевских СМИ, сбор и оплату массовки координировал экс-спикер Рады и «комендант Евромайдана» Андрей Парубий, обладающий огромным опытом в таких делах.

Был в ходе вече и еще один любопытный момент. Когда словесный понос радикальных ораторов иссяк, где-то возле сцены началась суета, забегали люди с камерами и телефонами. Оказалось, это главный организатор митинга, Петр Порошенко, все же решил показать свою причастность к событиям. И даже устроил фото- и видеосессию. Экс-президент вместе с супругой Мариной спустился на Майдан по Аллее Небесной сотни сразу после окончания акции, и сразу прошел «к людям». Видимо, хотел лично оценить число тех, кому заплатил «за стояние» из своего кармана.

В толпе, мгновенно собравшейся вокруг Порошенко, он вместе с митингующими на камеру спел гимн «Ще нэ вмэрла Украино…». Правда, как только гимн стих, из толпы в адрес Порошенко полетели выкрики «Ганьба!», «Вор!» и «Фу!». Экс-президент, явно привыкший к такой реакции сограждан, оперативно собрался и растаял где-то за колонной людей, которая направлялась в сторону офиса президента.

По итогам акции можно сделать несколько выводов. Во-первых, идею подписания властью «формулы Штайнмайера» как «предательства интересов Украины» поддерживает не слишком большое количество украинцев. Поэтому Порошенко и его окружению приходится покупать «митингующих» и автобусами свозить их в Киев, чтобы собрать толпу всего в несколько тысяч.

Во-вторых, собрать ее в следующий раз будет значительно труднее. Напомним, наступающий «Штайнмайер-майдан» анонсирован 14 октября, в День защитника Украины, и действующие власти, по данным СМИ, намерены тщательно поработать с лидерами всех основных националистических группировок. Тем из них, на кого лежат уголовные дела в МВД, Генпрокуратуре и СБУ, предлагают «сидеть тихо и молчать в тряпочку». Поэтому число идейных националистов на акции 14 октября может сильно сократиться.

Наконец, свою роль может сыграть еще один фактор. В финале акции 6 октября на Майдане Незалежности на экран главной сцены вывели командира карательного батальона «Азов» Андрея Билецкого. Стоя в Северодонецке на фоне группы «ветеранов АТО», он заявил - мол, «добровольцы не выйдут с позиций в Золотом, где с 7 октября должно начаться разведение войск». «Мы останемся в Золотом и на «линии соприкосновения». Наших ветеранов не волнует, что думает по этому поводу власть», - заявил Билецкий.

По мнению экспертов, подобные настроения среди бойцов нацбатов (которых на линии фронта вообще-то официально уже быть не должно) – это для власти посерьезнее, чем какие-то крикуны на Майдане. Если «добровольцы» в Донбассе вступят в клинч с руководством ВСУ, это может послужить отличным поводом для команды Зеленского наконец-то проявить решительность и дать радикалам хороший отлуп. Поэтому в случае возникновения реального конфликта между националистами и властью следующего «Штайнмайер-майдана» может и вовсе не случиться.

1 Организация запрещена на территории РФ.