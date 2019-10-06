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ВС РФ в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

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ВС РФ в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

Дамаск, 6 октября. Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Даръа. Граждане Сирии получили пищевые продукты и предметы первой необходимости под контролем российского Центра по примирению враждующих сторон.

Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, гуманитарная акция под руководством ЦПВС прошла в воскресенье на территории населенного пункта Ибта, расположенного к северу от столицы провинции. Параллельно с раздачей местные жители могли получить квалифицированную медицинскую помощь у российских врачей.

ВС РФ в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

В общей сложности военные раздали 750 продовольственных наборов, а также несколько комплектов верхней одежды для местных жителей. С наступлением осени российское командование старается помочь мирным жителям с теплой одеждой, как ранее — в начале сентября — в ходе гуманитарных акций раздавали учебные пособия и тетради для сирийских школьников.

Пресс-служба Минобороны отмечает, что за время пребывания в Сирии российские военные провели более 2,2 тысяч гуманитарных акций, в ходе которых раздали более 3,6 тысяч тонн грузов (в среднем по 1,6 тонн ежедневно).

ВС РФ в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

Россия продолжает поддерживать законное правительство Сирии, содействуя комплексным инициативам, направленным на восстановление мирной жизни в Сирийской Арабской Республике, прекращение огня и мирное урегулирование противостояния между Дамаском и сирийской политической оппозицией.

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