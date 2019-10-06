Войска Эрдогана ждут начала турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии

Операция по созданию на севере Сирии так называемой «зоны безопасности» будет начата в ближайшее время и получит название Barış Pınarı («Источник мира»). О скорейшем начале операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Новая военная операция турецких войск на севере Сирии, разумеется, немедленно получила свой хэштег в социальных сетях: #BarısPınarıHarekatı.

Напомним, вчера Эрдоган объявил о том, что турецкое терпение кончилось и все приготовления к военной операции уже проведены: Турция готова смести стоящие на ее границах проамериканские курдские «Демократические силы Сирии» (SDF), — которых, и не без оснований, Анкара считает непосредственно связанными с террористами из «Рабочей партии Курдистана».

По неподтвержденным данным, операция уже началась — и одной из первых турецких целей могли стать не курды, а сирийские военные. Арабское новостное агентство Radio Al Nour утверждает, что истребители ВВС Турции нанесли удар по расположению 93-й механизированной бригады Сирийской арабской армии под Айн-Иссой — как поясняет источник, «вооруженные координаторы» турецких войск считают военную базу САА местом дислокации сил SDF.

Местные активисты, впрочем, не подтверждают факта авиаудара — на позициях 93-й бригады произошел «взрыв по неизвестным причинам», сообщает агентство Jisr TV в Twitter.

#عاجل | ناشطون: انفجار مجهول يهز محيط اللواء 93 شمال #الرقة — قناة الجسر الفضائية (@jisrtv) October 6, 2019

Если турецкое наступление до сих пор не началось, следует понимать, что ситуация на севере Сирии накалена до предела. Значительные турецкие силы были переброшены вчера к границе Сирии, в город Ачакчале, который граничит с Телль-Абъядом — крупным городом, который полностью находится под контролем SDF. В рамках наступления перебрасывается как тяжелая техника и пехота, так и спецсредства, такие как турецкая система радиоэлектронной борьбы KORAL.

Sınır bölgesine Elektronik Harp Sistemi KORAL sevk edildi. #BarısPınarıHarekatı pic.twitter.com/OYOrriw6Ye — İSTİHBARAT MERKEZİ ???????? (@hizayagec) October 6, 2019

Кроме того, вдоль границы с Сирией скапливается турецкая артиллерия и ракетные установки: первым же ударом армия Турции сможет накрыть любые курдские силы в пределах предполагаемой 30-километровой «зоны безопасности».

#Şanlıurfa sınırındaki obüslerin yanı sıra #Türk Silahlı Kuvvetleri füze rampaları ve topçu bataryaları da Tel Abyad????‍☠️ ve Ayn el-Arap'a????‍☠️ kilitlenmiş durumda. pic.twitter.com/j7ADxWw4k5 — XXVII (@XXVII27_) October 6, 2019

Как сообщают турецкие СМИ, артиллерия и танки готовы нанести удар по курдским объектам в Телль-Абъяде.

???? TSK’ya bağlı helikopterler Tel Abyad üzerinde uçuyor.

???? Türk tankları ve obüsleri namlularını Tel Abyad'daki PKK/PYD hedeflerine çevirdi.#BarısPınarıHarekatı pic.twitter.com/RXDdEIRckN — EHA MEDYA (@eha_medya) October 6, 2019

Курды не отставали — значительные силы SDF были брошены к турецкой границе вместе с американскими военными. Граждане США в данном случае выполняют роль живого щита — командование коалиции предполагает, что турки воздержатся от ударов до тех пор, пока есть шанс попасть по армии США.

#Girê_Sipî/#Tall_Abyad: The reinforcements of U.S forces in Girê Sipî include heavy weapons and armored vehicles, US forces have increased the number of fighters on the border with Turkey after Turkish threat.#Twitterkurds #Rojava #SDF #Turkey #TFSA #Syria #USA — Rojava Network (@RojavaNetwork) October 6, 2019

Наблюдатели отмечают многочисленные пролеты боевых самолетов в районе Телль-Абъяда, Рас аль-Айна и Сулука — над городами кружат ВВС Турции, а дорогу им старается преградить американская авиация, которая также резко увеличила количество вылетов в этом районе.

Breaking:

Intensive Coalition fighter-jets overflight security mechanism areas, Ras Al-Ain and Tal Abyad, accompanied with U.S. patrol along the bordering areas with Turkey. pic.twitter.com/u2T0TtIkPZ — NORTH PRESS AGENCY (@NPA_SY) October 6, 2019

По данным источников, в районы предполагаемого вторжения продолжают прибывать американские силы — сами по себя американские солдаты ничего не меняют, однако демонстрация флага должна заставить турков «подумать о своем поведении».

Параллельно Турция мобилизует лояльные силы так называемой «Сирийской национальной армии» — формально подчиненной протурецкому «временному правительству Сирии» коалиции из группировок ССА, ранее входивших в «Фронт национального освобождения». Сейчас Нацармия спешно готовит силы в Идлибе и на севере Алеппо — купленные Анкарой сирийские боевики должны стать ключевой силой в противостоянии с курдами, обеспечив, как это было в Африне, «давление» на курдское население Рожавы.

There are preparations among the SNA in Idlib and West Aleppo Countryside and in Afrin and North Aleppo Countryside to participate in the Turkish Invasion by registering its fighters who want to participate in the fight against SDF — ثائر الثورة السورية (@VivaRevolt) October 6, 2019

Главари ССА объявили, что готовы отправить на курдов не менее 14 тысяч человек — это означает существенное ослабление группировки боевиков в Идлибе — а значит, шанс сирийской армии успешно провести новое осеннее наступление и по крайней мере деблокировать трассу Хама — Алеппо.

В Интернете связанные с ССА медиаисточники открыто ликуют, поздравляя себя со скорой ликвидации курдской угрозы. С ними в унисон «поют» турецкие источники: лидеры всех проправительственных партий в Турции поспешили заявить о поддержке «мудрого, терпеливого и взвешенного» решения Эрдогана. В целом настроение в турецких соцсетях можно охарактеризовать как эйфорию — настоящую или искусственную, турки желают победы своим «мехметчикам» (то есть «солдатикам»).

Напомним, правительство Сирии однозначно расценивает любые военные операции турецкой армии на своей земле как грубое нарушение международного законодательства, за которое Турция, ее нынешние власти, должны будут понести наказание. Россия дорожит ситуативным союзом с Турцией, который позволяет держать ситуацию в Сирии в «предкритическом» состоянии. Российское руководство неоднократно отмечало, что стремление Турции «зачистить» северную Сирию «можно понять» — однако вряд ли можно одобрить методы, которые использует Анкара.

В ответ на грозные заявления Эрдогана США не замедлили предупредить: нападение на курдов может привести к расформированию концентрационного лагеря «Аль-Хол», и тогда не избежать нового подъема активности террористов группировки «Исламское государство1» (запрещено в России). Курды — которых никак не смогут спасти ограниченные американские силы на севере Сирии, ведь не будут же самолеты США наносить удары по своим союзникам по НАТО, — в любом случае оказываются между нескольких огней.

1 Организация запрещена на территории РФ.