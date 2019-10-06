Сирия, 6 октября. 14 тысяч боевиков «Сирийской национальной армии» присоединятся к операции турецкой армии «Источник мира». Патруль курдов был взорван в Дейр-эз-Зоре - пострадало семь человек. В Хаме сирийская армия разрушила противотанковую ракетную установку боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрепления «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба, в Хаме разрушили противотанковую ракетную установку, по неподтвержденным данным потеряли 18 человек при взрыве склада боеприпасов близ Скальбии.

«Исламское государство1»: подозреваются в минировании автомобиля курдского патруля.

«Сирийская национальная армия» (СНА): пообещала направить на восток Сирии 14 тысяч боевиков, чтобы поддержать операцию турецкой армии «Источник мира».

Курды: потеряли семь человек в результате подрыва патрульного автомобиля на востоке провинции Дейр-эз-Зор, разминировали мост.

ВС Турции: нанесли авиаудар по деревне на севере Ирака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы «Демократические силы Сирии» (SDF) обнаружили и демонтировали самодельную бомбу, установленную на мосту в городе Субейхан в восточной части провинции, как передает портал Deir Ezzor 24.

В деревне Касра был подорван патрульный пикап боевиков «Демократических сил Сирии». Пока не известно был автомобиль заминирован или взрывчатка была установлена на дороге, но как передает информагентство Step News, семь боевиков, которые находились внутри салона скончались на месте. Силы внутренней безопасности SDF считают, что за нападение на патруль стоят боевики «Исламского государства», действующие подпольно к востоку от реки Евфрат.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия наносит ракетно-артиллерийские удары по линиям обороны радикалов «Тахрир аш-Шам» у поселка Бдама и близ деревни Ан-Наджия на западе провинции Идлиб, о чем сообщает медиаресурс Baladi News.

Боевики недавно созданного альянса «Сирийская национальная армия» заявили о своей готовности выставить до 14 тысяч бойцов в случае начала турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии, о чем также сообщает Baladi News. В заявлении боевики заявили, что присоединятся к военным действиям Турции с целью восстановления мира на востоке Сирии, для создания там безопасной среды для возвращения беженцев. В это же время турецкие войска продолжают направлять военные подкрепления и бронетехнику в район, где предполагается начало «Источника мира».

Провинция Хама

Оппозиционные источники сообщают о ряде убитых и раненых военнослужащих сирийской арабской армии, в результате взрыва боеприпасов на складе в районе поселка Хаялен, расположенном поблизости от города Скальбия, как отмечает Twitter-канал OGN News. По информации лояльного оппозиции портала Step News, в результате подрыва склада пострадало якобы 18 военнослужащих САА и союзных сил. Информация, однако, нуждается в проверке, Министерство обороны Сирии пока не подтвердило данное заявление.

В районе поселка Зейтун и у деревни Айн-Дакна сирийская армия атаковала линии обороны радикалов и нанесла по опорным пунктам джихадистов артиллерийский удар. Как сообщает медиаресурс Baladi News, в результате обстрела была уничтожена противотанковая установка боевиков.

Ирак

Самолеты ВВС Турции нанесли сегодня днем авиудары по деревне Хисанки в провинции Дахук на севере Ирака, о чем сообщает курдский новостной портал Anha. Атака произошла в то время, когда фермеры из деревни были заняты на работах по посадке риса в сельскохозяйственных угодьях. Сведений о пострадавших в результате авианалета не поступало. Как утверждает Министерство обороны Турции, истребители наносят удары исключительно по местам скоплений курдских боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Стоит отметить что за последние три дня турецкая армия нанесла по данному району 11 авиаударов, нанеся ущерб местным жителям. С 2015 года Турция ввела на север Ирака войска и отстроила здесь несколько военных баз. В мае этого года начата операция «Коготь», направленная на поиск и ликвидацию боевиков запрещенной в Турции РПК. Жертвами военнослужащих, однако, далеко не всегда становились только курские радикалы, СМИ неоднократно передавали сведения о пострадавших среди местного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.