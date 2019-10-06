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Друг Заворотнюк прокомментировал новость о смерти актрисы

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Друг Заворотнюк прокомментировал новость о смерти актрисы

Москва, 6 октября. Друг Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о смерти актрисы. Он отметил, что семья просила окружение артистки не общаться с прессой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрисе стало хуже и она скончалась. Друг Заворотнюк на условиях анонимности сделал важное заявление о ее состоянии.

«Как можно думать, что она скончалась, если нет официальных заявлений? Да, она жива! На этом все», — сказал собеседник KP.Ru.

В августе стало известно, что Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. Она находилась в одной из московских клиник.

В последние дни нет никакой информации о состоянии 48-летней звезды сериала «Моя прекрасная няня». При этом пиар-директор артистки Марина Попова опровергла новость о смерти Заворотнюк.

Концертный директор Заворотнюк Стас Христов обещал интервью с артисткой, но воздержался от общения с прессой. Поэтому журналистам приходится выуживать информацию о болезни Заворотнюк из ее коллег.

Заслуженный артист России Борис Смолкин, сыгравший с дворцекого в «Моей прекрасной няне», пожаловался, что его атаковали журналисты. Он призвал сотрудников СМИ не тревожить ни его, ни родных Заворотнюк.

А продюсер Иосиф Пригожин считает, что вокруг Заворотнюк «устроили настоящую вакханалию» и не дают ей спокойно лечиться. Он призвал журналистов с пониманием отнестись к ее ситуации.

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