Украинцы требуют от Зеленского обнародовать стенограммы разговоров Порошенко с Обамой

Киев, 6 октября. Новая электронная петиция в адрес президента Украины Владимира Зеленского появилась на его официальном сайте. Украинцы требуют обнародовать стенограммы переговоров его предшественника Петра Порошенко с официальными американскими лицами, в частности, с прошлым лидером США Бараком Обамой.

«Прошу обнародовать и опубликовать полные тексты стенограмм всех телефонных разговоров, которые были проведены между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Бараком Обамой и состоялись в период с 2014 по 2017 годы», — сказано в петиции.

В ней также есть требование обнародовать тексты стенограмм всех телефонных разговоров главы Украины Петра Порошенко «со всеми иными официальными лицами США», но уже в период с 2014 по 2019 годы.

Автором петиции выступило частное лицо. В настоящее время ее поддержали 29 человек, при минимально необходимом числе в 25 тысяч подписей, до конца сбора которых осталось 90 дней.

Ранее, 28 сентября, на сайте действующего украинского лидера появилась петиция с требованием обнародовать стенограммы всех его телефонных бесед с президентом России Владимиром Путиным. Чтобы обращение рассмотрел Зеленский, оно должно набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. На 29 сентября петицию подписали 427 человек.

Прецедентом для появления подобных запросов в адрес нынешнего главы Украины стала опубликованная Белым домом стенограмма июльских телефонных переговоров Зеленского и Трампа.

Президент Украины после публикации разговора заявил, что его телефонная беседа с американским коллегой Дональдом Трампом, которую тот решил обнародовать, носила «частный и конфиденциальный» характер.