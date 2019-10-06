Пушков назвал самую важную для Зеленского встречу

Москва, 6 октября. Контакт президента Украины Владимира Зеленского с голливудским актером Томом Крузом является самой важной встречей политика, если судить по его поведению и внешнему виду. К такому выводу пришел член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он обратил внимание на то, что Зеленский, который мечтает вернуться на сцену, был зажат на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом, а во время общения с Крузом чувствовал себя в своей стихии.

«С Меркель он не знал, как реагировать на ее дрожь. С Трампом выглядел несчастным. А с Крузом — радостным и счастливым», — пишет Пушков в Twitter.

В воскресенье административный директор студии «Квартал 95» Елена Кравец сообщила, что Зеленский намерен вернуться на сцену после завершения своего президентского срока.

Напомним, что 1 октября Зеленский принял в своем кабинете известного американского актера Тома Круза, который посетил Украину по приглашению украинского президента. В ходе встречи глава государства рассказал своему гостю о преимуществах съемок фильмов на Украине.

Том Круз является одним из самых известных американских актеров, который до сих пор не утратил популярности. Наибольшую известность ему принесли ленты «Человек дождя», «Интервью с вампиром», «Особое мнение», «Последний самурай», «Соучастник» и «Грань будущего». Кроме того, на нем держится один из самых успешных современных кинофранчайзов «Миссия невыполнима».