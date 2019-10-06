Главные новости 6 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 6 октября.

60-летняя Лариса Гузеева призналась, что хочет, чтобы на ее похоронах все рыдали и убивались от горя. Гузеева распланировала свои похороны.

Несколько взрывов прогремели рядом с местом проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в Калифорнии. Взрывы прогремели на «Октоберфесте» под Лос-Анджелесом, есть пострадавшие.

Экс-президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за «формулы Штайнмайера». Порошенко устроил скандал из-за «формулы Штайнмайера».

Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом. Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби».

Британский музыкант сэр Элтон Джон рассказал о том, как русская медсестра спасла его после операции. Элтон Джон рассказал, как русская медсестра спасла его после операции.

Александр Мясников перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Мясников назвал необычные симптомы рака.

Мнения пользователей относительно ситуации разделились, но вставших на сторону украинца не замечено. В Сети отреагировали на поедание бандеровского флага украинцем в Варшаве.

13 тысяч боевиков направлены в Большой Идлиб. Курды грозятся началом войны на границе с Турцией. Серия из пяти взрывов мотоциклетных бомб прогремела на севере Алеппо. Сирия итоги за сутки на 6 октября 06.00: 13 тысяч боевиков направлены в Большой Идлиб, курды грозятся начать войну с турками.

Ученые и врачи описали свойства винограда, благотворно воздействующие на здоровье человека. Полезные свойства винограда раскрыли ученые.

Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» с внучками Маргаритой и Верой. Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками.