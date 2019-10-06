МИД РФ выразил протест США из-за допроса депутата Юмашевой. События дня. ФАН-ТВ

«Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией», — прокомментировали сложившуюся ситуацию во внешнеполитическом ведомстве.

Одна из самых обсуждаемых тем сегодняшнего дня — допрос депутата Госдумы в США.прилетела в аэропорт Нью-Йорка, чтобы попасть на форум «Диалог Форт-Росс». Официальный визит по приглашению начался не с гостеприимного приветствия. Прямо в аэропорту женщину задержали. Сомнительные, непонятные вопросы… Сотрудники ФБР общались с нашей соотечественницей около часа. Позже один из них предложил продолжить диалог в неформальной обстановке. И это всего за некоторое время до начала форума, который нацелен на укрепление взаимопонимания между Россией и США. Такая враждебная встреча депутата не осталась без внимания российского МИД. В связи с действиями ФБР министерство заявило решительный протест.

Допрос ФБР был самовольный или все же по приказу властей США? На этот вопрос могут ответить только высокопоставленные представители Штатов. Однако, тот факт, что еще ранее нескольким российским дипломатам отказали в американской визе, наталкивает на мысль, что задержание депутата Госдумы было давно запланировано.