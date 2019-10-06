МИД РФ выразил протест США из-за допроса депутата Юмашевой. События дня. ФАН-ТВ

Допрос депутата Госдумы в США
Одна из самых обсуждаемых тем сегодняшнего дня — допрос депутата Госдумы в США. Инга Юмашева
прилетела в аэропорт Нью-Йорка, чтобы попасть на форум «Диалог Форт-Росс». Официальный визит по приглашению начался не с гостеприимного приветствия. Прямо в аэропорту женщину задержали. Сомнительные, непонятные вопросы… Сотрудники ФБР общались с нашей соотечественницей около часа. Позже один из них предложил продолжить диалог в неформальной обстановке. И это всего за некоторое время до начала форума, который нацелен на укрепление взаимопонимания между Россией и США. Такая враждебная встреча депутата не осталась без внимания российского МИД. В связи с действиями ФБР министерство заявило решительный протест.
«Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией», — прокомментировали сложившуюся ситуацию во внешнеполитическом ведомстве.
Допрос ФБР был самовольный или все же по приказу властей США? На этот вопрос могут ответить только высокопоставленные представители Штатов. Однако, тот факт, что еще ранее нескольким российским дипломатам отказали в американской визе, наталкивает на мысль, что задержание депутата Госдумы было давно запланировано.
Митинг в Киеве
В Киеве сегодня прошли акции против «формулы Штайнмайера». Протестующие — украинские радикалы. Видимо, они выступают против мирного решения конфликта в Донбассе. К счастью, таких среди почти трех миллионов киевлян не так много — всего 10 тысяч человек. В их руках плакаты с подписями «Нет капитуляции!», «Слуга народа, выходи, народ пришел!». Но чего, по сути, требуют эти люди? Продолжения кровопролития в Донбассе? Большинство украинцев, голосуя за нового президента, выразили надежду, что вооруженный конфликт в Луганской и Донецкой Народных Республиках вскоре закончится. Это было основным пунктом в предвыборной программе еще тогда кандидата Владимира Зеленского. А вот бывший глава государства открыто выступает против нашумевшей «формулы». Петр Порошенко сегодня также был среди протестующих. Он заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не отвечает национальным интересам Украины. Но согласитесь, продолжение гражданской войны — сомнительная ценность.
Нидерланды откажутся от «Голландии»
Власти Нидерландов решили больше не называть свою страну Голландией. По мнению чиновников, само слово у многих иностранцев ассоциируется с наркотиками и секс-услугами квартала Красных фонарей в Амстердаме. А это не красит государство. Куда респектабельнее, когда при названии страны сразу возникает образ всемирной столицы передовых технологий для решения глобальных проблем. На это власти и хотят сделать акцент. А еще показать туристам, что помимо Амстердама в Нидерландах есть много чего интересного. Активное развитие спорта, культурной сферы, туризма — не на последнем месте. Как отмечают журналисты The Guardian, ребрендинг начнется уже в следующем году. На масштабных международных мероприятиях, таких как Евровидение, Олимпийские игры, страна будет называть себя лишь Нидерландами, исключая любой намек на неофициальное имя. Отметим, что Северная и Южная Голландия — провинции страны. За рубежом королевство начали называть «Голландией» в XIX веке, так как два региона страны были самыми экономически развитыми.