Руссо и Плаксина поздравили луганских учителей с профессиональным праздником

Луганск, 6 октября. Известные российские исполнители Авраам Руссо и Юлия Плаксина выступили в луганском Дворце культуры имени Ленина с праздничным концертом, посвященным Дню работника образования.

Первой на сцену вышла Юлия Плаксина. Для луганских педагогов она исполнила известные мировые и российские хиты, такие как Crazy, «Текила любовь», «Тропикана женщина», «Что ты делаешь с нами, любовь?» и многие другие.

После выступления певица призналась, что луганская публика очень благодарная.

«Я тронута до глубины души. Вот такие концерты запоминаются на всю жизнь у нас у артистов. Этот концерт сто процентов войдет в хорошую мою историю. Это правда», — рассказала она.

Певица поздравила всех работников сферы образования с их профессиональным праздником.

«Я как педагог по вокалу смею немножечко «примазаться» к этому празднику. Дорогие учителя! Самое важное — терпения и выдержки. Ваш труд очень сложен, очень много сил забирает, очень много энергии, отдачи требует. Я желаю вам, чтобы детки были такими же благодарными, как мой сегодняшний слушатель в городе Луганске. Я счастлива донельзя. Дорогие учителя, будьте счастливы, цените все то, что у вас есть, каждого детеныша поднимайте, взращивайте, кормите, поите. Ведь кто, если не вы?» — пожелала певица педагогам.

После своего выступления Авраам Руссо рассказал, что несмотря на ранний вылет из Москвы, уже после двух минут на сцене он забыл про усталость.

«Я очень доволен. Зритель такой благодарный — супер. Не могу сказать, что готовил программу специально для сегодняшнего концерта. В последние два месяца появились новые песни, я обновил программу, попробовал новый стиль», — рассказал певец.

Он отметил, что многие люди достигли вершин в своей карьере благодаря фундаменту, который учитель заложил еще в школе.