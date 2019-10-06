Появилось видео обстрела российских журналистов в ДНР

Донецк, 6 октября. Съемочная группа российского издания «Известия» попала под обстрел в Донецкой Народной Республике.

Журналисты приехали зафиксировать последствия ночного обстрела поселка Коминтерново, который находится на линии разграничения. Когда они уже покидали населенный пункт, украинская армия вновь открыла огонь. Корреспонденту и оператору пришлось спуститься в подвал, чтобы переждать стрельбу.

«Мы собирались покинуть поселок Коминтерново, но попали под обстрел. Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие», — пишет газета «Известия» со ссылкой на своего корреспондента Алексея Полторанина.

Спустя полтора часа сотрудник народной милиции ДНР вывез журналистов из поселка по проселочным дорогам. Пятый канал публикует видео инцидента.

Отметим, что украинская армия продолжает обстрелы на фоне продолжающихся переговоров о разведении сил на двух участках. Ожидается, что на следующей неделе украинские представители посетят Донбасс, чтобы согласовать этот процесс.

Разведение сил является обязательным условием проведения переговоров «нормандской четверки», которое поставила Россия. В Москве отметили, что Украина должна начать предпринимать реальные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе. В противном случае в переговорах не будет никакого смысла. Разведение сил, как и прекращение огня в Донбассе, является обязательным пунктом минских соглашений, однако Киев игнорирует данный документ с момента его подписания.