Донбасс, 6 октября. Многочисленные разрушения и повреждения жилого сектора зафиксированы в ДНР после обстрелов ВСУ. Снайпер ВСУ подорвался на мине во время выбора позиции для обстрела. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие выходные украинские силовики активно обстреливали территорию ДНР, в результате чего повреждения получили несколько десятков домов, а также объекты инфраструктуры республики. Так, например, в субботу в Горловке было разрушено пять жилых домов. В воскресенье ВСУ ударили по поселку Старомихайловка, где также были уничтожены пять жилых объектов. Информация уточняется.

В общей сложности за минувшие сутки армия Украины 13 раз открывала огонь по восьми населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Огонь велся из минометов и гранатометов различного типа, задействовалось штатное вооружение боевых машин пехоты и бронетранспортеров. На Мариупольском направлении были слышны выстрелы танков и зенитных установок.

От действий ВСУ пострадала и Луганская Народная Республика. Так, за сутки по поселку Логвиново, что у Светлодарской дуги, украинские войска били из тяжелых 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. О разрушениях и пострадавших информации нет.

Украинский снайпер подорвался на минах сослуживцев

Чем дольше длится гражданская война в Донбассе, тем больше становится со стороны украинской армии погибших по причинам, не связанным с выполнением боевых задач. И статистика эта будет ухудшаться, ведь карты минных полей и заграждений для подразделений ВСУ — скорее пустая и ненужная формальность, нежели вопрос выживания в условиях ведения войны в самом заминированном регионе мира.

В районе села Тарамчук Донецкой области на мине подорвался украинский снайпер из 298-й отельной механизированной бригады ВСУ. В момент подрыва стрелок выбирал позицию для ведения огня по армии ДНР, сообщили в оборонном ведомстве республики со ссылкой на данные разведки. При этом военнослужащий армии Украины подорвался на мине, ранее установленной его же сослуживцами.

Также небоевые потери понесла 35-я бригада морской пехоты ВСУ. Из-за детонации боеприпасов во время пожара серьезные ранения получили военнослужащие 131-го разведбатальона. Пожар уничтожил гранатомет АГС, боезапасы к нему, а также несколько тысяч патронов для стрелкового оружия.

Боец ВСУ погиб при установке противотанковых мин

Не только отсутствие карт минных полей приводит к потерям среди украинских солдат, но и несоблюдение правил безопасности при обращении с боеприпасами. Так, по информации оборонного ведомства ЛНР в поселке Новолуганское во время установки противотанковых мин погиб военнослужащий 59-й мотопехотной бригады.

Еще один самоподрыв произошел в Новотошковском, где дислоцируются подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Во всех случаях, информирует луганский корпус, потери бригадным командованием записываются как боевые.

ВСУ усиливают группировки в районах разведения сил и средств

Пока Киев лихорадит от зарождающегося майдана против «формулы Штайнмайера», украинские военные саботируют и другие положения минских соглашений в части разведения сил и средств в определенных районах линии соприкосновения. Для ЛНР это участок в районе поселка Золотое.

По данным военных армейского корпуса ЛНР, в районе предстоящего разведения сил и средств военнослужащие 72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ активно оборудуют новые позиции для размещения вооружений и техники. Они также роют окопы и сооружают блиндажи. Приказ о проведении противоречащих мирным инициативам отдал командир бригады Артем Богомолов, который является ярым противником новой киевской власти.

Проведение украинскими силовиками данных мероприятий подтверждают и наблюдатели миссии ОБСЕ, сообщили в Народной милиции ЛНР. Четыре дня назад в районе разведения близ села Катериновка БПЛА СММ зафиксировала несколько свежих траншей на украинской стороне. Похоже, армия Киева не готова следовать мирному курсу, который декларирует президент Зеленский.