Националист Билецкий заявил о готовности «защищать Золотое» даже без участия ВСУ

Золотое, 6 октября. Лидер украинской партии «Национальный корпус» и первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий прибыл в Золотое Луганской области и заявил о готовности «защищать поселок» даже без участия ВСУ.

Ролик с обращением националиста появился на YouTube-канале «Нацкорпуса».

«Если свою прямую обязанность — защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли не выполняет президент, власть, то его выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даем слово, что никогда его не покинем», — заявил Билецкий.

Он назвал позорной «формулу Штайнмайера» и признал преступным отвод войск с территории Донбасса.

По мнению Билецкого, судьба Украины сегодня зависит не от власти, а от людей, которые выходят по всем городам страны, чтобы показать свою противоположную волю.

Он также заявил, что все прибывшие с ним ветераны АТО останутся в Золотом, даже если будут выведены войска и «власть бросит их на произвол судьбы».

Ранее стало известно, что разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое в Донбассе запланировано на 7 октября, об этом рассказал специальный представитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик.

Также сообщалось, что представители украинской власти на следующей неделе посетят населенные пункты Донбасса, где планируется разведение войск, чтобы «лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает».

Успешное завершение отвода войск является одним из условий проведения саммита «нормандской четверки» с участием российского лидера Владимира Путина, его французского коллеги Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

Поэтому если Билецкий и полк «Азов», либо вооруженные ветераны АТО займут позиции вместо украинской армии, то отвод войск будет сорван, и встреча «четверки» окажется под угрозой.

В сентябре 2016 года представители ДНР, ЛНР, России, Украины и ОБСЕ подписали рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно ему, на трех участках — у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР) — предполагается создание зон безопасности. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019 года. Однако в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.