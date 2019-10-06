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МИД Турции вызвал на ковер заместителя американского посла за лайк в Twitter

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МИД Турции вызвал на ковер американского посла за лайк в Twitter

Анкара, 6 октября. МИД Турции вызвал заместителя американского посла после лайка поста в Twitter, в котором был призыв к отставке лидера турецкой Партии националистического движения Девлета Бахчели.

По данным источника РИА Новости, в турецком министерстве хотят, чтобы дипломат объяснил сообщение в микроблоге посольства, опубликованное 5 октября. Дипмиссия США уже извинилась перед властями страны и объяснило случившееся путаницей и ошибкой. 

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в ответ заявил, что посольство США не имеет права вмешиваться во внутренние дела Турции, а этот инцидент должен расследовать Госдепартамент, после чего обязательно наказать виновных.

По словам Алтуна, скандальное сообщение с призывом к отставке Бахчели, написал человек, связанный с FETO (террористическая организация фетхуллахистов, ее лидером является Фетхуллах Гюлен. Анкара считает, что FETO причастна к попытке госпереворота в Турции в 2016 году. — Прим. ФАН).

Партия националистического движения (ПНД)  является союзником Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

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Источник: РИА Новости
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