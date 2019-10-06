Скончался вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Москва, 6 октября. Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин скончался после долгой болезни. Об этом заявил председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

По словам сенатора, Бушмин был очень сильным и мужественным человеком, и несколько раз ему удавалось победить заболевание.

«Но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине», — добавил он.

В верхней палате российского парламента Бушмин занимался вопросами экономического блока, бюджета и финансовых рынков. В минувшую пятницу он отпраздновал свой 61-й день рождения.