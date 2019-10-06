Украинские силовики извинились в соцсетях за то, что «не сдохли»

Киев, 6 октября. Украинские силовики провели в соцсетях флешмоб, описывая службу в Донбассе, как курорт. Каждый свой пост они заканчивают хэштегом #Извините_что_мы_не_сдохли.

Это стало ответом на предложение депутата Верховной рады Галины Третьяковой («Слуга народа») ограничить категорию военных-льготников. По ее словам, статус ветерана должны получать лишь те украинские военные, которые проходили службу в Донбассе по призыву. Те же, кто пошел в армию по контракту, как полагает Третьякова, не в праве претендовать на государственные льготы, поскольку выступали в качестве наемников.

Заявление депутата вызвало негодование среди военнослужащих ВСУ. Они обратили внимание на то, что воевали наравне со срочниками и тоже рисковали жизнью.

«За средства налогоплательщиков направился в пятизвездочной курорт Широкий Лан, что в степях Николаевщины, где под присмотром аниматоров и фитнес-тренеров с трехразовым питанием загорал на полигоне, принимал грязевые ванны и качал фигуру, таская снаряды», — пишет один из украинских силовиков в Facebook.

Отметим, что интернет-пользователи со скепсисом восприняли акцию военных. Одни указали на то, что многие из них служили в Донбассе всего несколько месяцев или даже дней, причем находились во второй и третьей линии, где им ничего не угрожало. Другие заметили, что весь «воинский подвиг» ветеранов заключался в том, что они пошли на восток убивать своих сограждан, поэтому лишение их льгот — совершенно заслуженное следствие.

Ранее сообщалось, что представители украинской власти прилетят в Донбасс для контроля разведения войск. В ДНР отметили, что процесс должен завершиться в течение 30 дней. Он предусматривает отвод сил, разминирование и разбор фортификаций.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.