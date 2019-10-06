Собчак застукали на вечеринке с известным певцом

Москва, 6 сентября. Российскую телеведущую Ксению Собчак заметили в обществе популярного британского певца Робби Уильямса. Они встретились на вечеринке в честь дня рождения бизнесмена Ивана Стрешинского, которая проходила в Barvikha Concert Hall.

Уильямс выступал в качестве приглашенной звезды. Он исполнил несколько песен для разогрева публики перед выходом украинской певицы Светланы Лободы. Собчак, которая была гостем на вечеринке, не упустила возможности сделать селфи со знаменитым певцом.

«С Робби За кулисами. Какой же вчера был офигенный вечер!» — пишет она в Instagram, выкладывая фото.

Подписчики сразу же пошутили, что мужу Собчак Константину Богомолову стоит насторожиться.

«Ну вот. Собчак уже начала проводить вечера с другими мужчинами», — пишут в комментариях.

Робби Уильямс считается одним из самых популярных певцов Великобритании и самым успешным иностранным исполнителем в Латинской Америке. Сэр Элтон Джон назвал его «Фрэнком Синатрой XXI века».

Напомним, что Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. Свадьба отметилась скандалом. Сперва молодожены шокировали гостей тем, что прибыли в ЗАГС на черном катафалке с надписью: «Пока смерть не разлучит нас», а затем, во время празднования бракосочетания, невеста станцевала жениху эротический танец. Смущенные родители Богомолова решили покинуть торжества, не дожидаясь их окончания. Медовый месяц молодоженам пришлось провести в Калуге, куда пару пригласили на открытие производственного комплекса «Мануфактура Bosco».