Пиар-директор Заворотнюк прокомментировала сообщения о смерти звезды



Москва, 6 октября. Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла сообщения о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» якобы скончалась.

Данные о кончине актрисы сегодня распространил Telegram-канал «Только никому…». Администраторы ресурса опубликовали скриншот переписки с анонимным источником, который утверждает, что «Заворотнюк умерла в ЕМС на Щепкина». На уточняющий вопрос, откуда информация, и насколько она точная, собеседник Telegram-канала написал: «98%». По его словам, в больнице у него работают знакомые.

К счастью, этот слив неизвестного инсайдера оказался очередным фейком. Марина Потапова просто резко отрезала: «Нет», когда издание «СтарХит» попросило подтвердить или опровергнуть этот слух.

К слову, и администрация «Только никому» попыталась оправдать публикацию вброса тем, что «официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии еще больше запутывают суть событий».

Правдой пока остается только одно: никаких новых данных о состоянии «прекрасной няни» нет. Родственники по-прежнему не дают комментариев, перестал писать об изменениях и продюсер Андрей Разин. Концертный директор Заворотнюк Стас Христов, который утверждал, что артистка скоро даст сенсационное интервью, тоже воздерживается от общения со СМИ.

Недавно фанаты Заворотнюк предположили, что актрисе все-таки лучше. Такой вывод они сделали, попутно осудив дочку звезды Анну. Девушка опубликовала в Instagram фото с подписью «люблю свою работу, но не по понедельникам».

Подписчики осудили молодую модель за пост, заявив, что вместо того, чтобы позировать на камеру, ей следует быть рядом с мамой. Но были и те, кто решил, что Заворотнюк лучше, раз Анна позволила себе такие публикации.