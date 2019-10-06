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Российский миллиардер высыпал на участников форума «Синергия» 20 тысяч долларов

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Российский миллиардер высыпал на участников форума «Синергия» 20 тысяч долларовСанкт-Петербург, 6 октября. Во время Synergy Global Forum на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге российский предприниматель и блогер-миллиардер Игорь Рыбаков в прямом смысле засыпал зрителей американской валютой.

Бизнесмен высыпал на посетителей форума 20 тысяч долларов. Таким образом уральский олигарх, член списка богатейших людей мира по версии журнала Forbes в 2019 году и совладелец корпорации «Технониколь» решил выполнить указание отца.

Он рассказал, что в детстве отец подарил ему доллар и посоветовал приумножить его, а затем передать другому человеку. Бизнесмен справился с наказом и решил поделиться «символическим билетом» для больших начинаний со зрителями, поэтому на публику высыпались купюры с подписью бизнесмена и надписью X10 — умножить на 10. 

«Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 тысяч предпринимателей стали такими же успешными, как и я! Пусть этот билет будет началом большого пути. Это мои вложения в осуществление моей цели. Я — инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства — ему их не жалко. Это трезвый расчет», — рассказал Рыбаков в интервью «74.ru».

Люди вскочили со своих мест и принялись ловить «счастливые» купюры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питер, было круто ???? — Повторение – мать учения. 1) Переход на новый уровень происходит только на негнущихся ногах с потеющими ладошками и сердцебиением под двести. 2) Ставка на себя является самой первой, но и перестает работать самой первой. Только правильное окружение даёт тебе развиваться дальше. Нужно словить момент когда ставка перестает работать и искать другую, что бы не зарывать себя ещё глубже. 3) Благодаря действиям, которых никто от тебя не ожидает, о тебе говорят и пишут. Это делает тебя известнее, а известность делает твои активы дороже а тебя богаче. Выигрыватель использует все знания мира в правильных комбинациях чтобы на их основе сделать правильные ставки в нужное время, обращая внимание на малейшие сигналы. — #RYBAKOV #рыбаков #катямоякатя #книгаток

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 Как признался сам миллиардер, за час выступления он заработал 200 тысяч долларов.

Рыбаков отметил, что это самый высокий гонорар, который получали спикеры международного уровня из России за выступление на бизнес-форумах. Высыпанные в толпу деньги бизнесмен назвал «кэшбеком» для посетителей.

Для участия в Synergy Global Forum в Северную столицу также прилетели голливудский актер Арнольд Шварценеггер и британский исполнитель Робби Уильямс, из «своих» звезд на форуме вступил лидер российской группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

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Источник: 78.ru
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