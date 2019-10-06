Российский миллиардер высыпал на участников форума «Синергия» 20 тысяч долларов

Санкт-Петербург, 6 октября. Во время Synergy Global Forum на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге российский предприниматель и блогер-миллиардер Игорь Рыбаков в прямом смысле засыпал зрителей американской валютой.

Бизнесмен высыпал на посетителей форума 20 тысяч долларов. Таким образом уральский олигарх, член списка богатейших людей мира по версии журнала Forbes в 2019 году и совладелец корпорации «Технониколь» решил выполнить указание отца.

Он рассказал, что в детстве отец подарил ему доллар и посоветовал приумножить его, а затем передать другому человеку. Бизнесмен справился с наказом и решил поделиться «символическим билетом» для больших начинаний со зрителями, поэтому на публику высыпались купюры с подписью бизнесмена и надписью X10 — умножить на 10.

«Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 тысяч предпринимателей стали такими же успешными, как и я! Пусть этот билет будет началом большого пути. Это мои вложения в осуществление моей цели. Я — инвестор, а когда инвестор вкладывает во что-то средства — ему их не жалко. Это трезвый расчет», — рассказал Рыбаков в интервью «74.ru».

Люди вскочили со своих мест и принялись ловить «счастливые» купюры.

Как признался сам миллиардер, за час выступления он заработал 200 тысяч долларов.

Рыбаков отметил, что это самый высокий гонорар, который получали спикеры международного уровня из России за выступление на бизнес-форумах. Высыпанные в толпу деньги бизнесмен назвал «кэшбеком» для посетителей.

Для участия в Synergy Global Forum в Северную столицу также прилетели голливудский актер Арнольд Шварценеггер и британский исполнитель Робби Уильямс, из «своих» звезд на форуме вступил лидер российской группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.