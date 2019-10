Российский миллиардер высыпал на участников форума «Синергия» 20 тысяч долларов

Питер, было круто ???? — Повторение – мать учения. 1) Переход на новый уровень происходит только на негнущихся ногах с потеющими ладошками и сердцебиением под двести. 2) Ставка на себя является самой первой, но и перестает работать самой первой. Только правильное окружение даёт тебе развиваться дальше. Нужно словить момент когда ставка перестает работать и искать другую, что бы не зарывать себя ещё глубже. 3) Благодаря действиям, которых никто от тебя не ожидает, о тебе говорят и пишут. Это делает тебя известнее, а известность делает твои активы дороже а тебя богаче. Выигрыватель использует все знания мира в правильных комбинациях чтобы на их основе сделать правильные ставки в нужное время, обращая внимание на малейшие сигналы. — #RYBAKOV #рыбаков #катямоякатя #книгаток

