Онищенко рассказал, где смогут укрыться россияне в случае глобальной эпидемии

Новозеландские ученые составили список из двух десятков стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. Депутат Геннадий Онищенко заявил, что помимо занявших первые три места в списке Австралии, Новой Зеландии и Исландии, апокалипсис можно будет переждать и в России.

Ранее профессор Университета Отаго Ник Уилсон сообщал, что новые открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, которая окажется смертельно опасной для всего человечества.

При этом ученый подчеркнул, что в случае появления апокалиптической вспышки шансы на спасение будут ничтожно малы, однако если человек в момент катастрофы окажется в правильном месте, его шансы на выживание будут довольно высокими. По мнению Уилсона, выжить можно будет на естественным образом изолированных от распространения инфекции островах.

Более того, он и его коллеги составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. Самыми безопасными из этого списка стали Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

Комментируя сообщение сотрудника новозеландского университета, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что современные синтетические и биотехнологии действительно могут корректировать и создавать новые штаммы вирусов, которые способны стать потенциально смертельными для всего человечества.

«Когда-то на нашей планете свирепствовала оспа, и какое-то время индейская цивилизация была от нее спасена, так как к ним не приплывали иностранные корабли. Соответственно целый североамериканский континент, центральная Америка избежали заражения оспой. Однако чуть позже к ним приплыли бандиты, являющиеся прадедами современных американцев. И вот они туда и занесли эту оспу, более того, они воевали с аборигенами, раздавая последним одеяла, которыми пользовались больные натуральной оспой. И вот среди индейских племен началось распространение пандемии, и это можно назвать преднамеренным применением биологического оружия», — говорит Онищенко.

При этом парламентарий отмечает, что распространение смертельной инфекции, скорее всего, будет происходить воздушно-капельным путем, а также через воду и пищу.

«Поэтому да, указанные острова — хорошо, туда также можно дописать гряду командорских остров на наших восточных границах. Но я также думаю, что какие бы острова не были, они не вместят всех желающих, поэтому нам придется использовать и другие методы изоляции, как, например, накладывание карантинных мероприятий на ввоз продуктов и людей, при первоочередной изоляции в специальных учреждениях детей. Их надо беречь в первую очередь. Также нужно будет заниматься вопросом создания вакцин и антиретровирусных препаратов. Марлевые повязки тоже могут помочь, но я бы использовал более серьезные вещи», — рассказывает собеседник ФАН.

Помимо указанных новозеландскими учеными стран и островов, по мнению Геннадия Онищенко, безопасной может стать территория Якутии, для этого достаточно будет прекратить авиасообщение с городом Мирный, куда можно добраться только на самолете.

«Есть Мирный, Полярный и другие, разбросанные на большом расстоянии друг от друга города. В европейской части это будет сделать сложнее. Но я бы все равно держался подальше от крупных городов. Кроме того, уже сейчас необходимо заниматься вопросами, связанными с обеспечением биологической безопасности и противодействием биотерроризму. Об этом говорится в концепции президента, которая была вот буквально полтора месяца назад обновлена до 2025 года. Там все эти вопросы поднимаются, и я считаю, что такого рода документы нужно готовить на уровне международно-правовой базы», — заключил эксперт.

Напомним, обозреватель Foreign Policy ранее заявил, что увеличение числа женщин, работающих в ядерной сфере, поможет снизить риск войны и спасти мир от ядерного апокалипсиса.