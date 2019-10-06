Пьяный гендиректор ФК «Черноморец» сбил девочку в Новороссийске

Новороссийск, 6 октября. Гендиректор футбольного клуба «Черноморец» Виталий Бут на своем внедорожнике Range Rover сбил девочку на пешеходном переходе в Новороссийске, после чего скрылся с места ДТП. Через некоторое время нарушитель был задержан.

Как сообщает источник телеканала РЕН ТВ, Бут находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям — за управление транспортным средством в нетрезвом виде и за оставление места аварии. Отметим, что Бут также является депутатом Новороссийской городской думы.

Футбольный клуб «Черноморец» выступает во втором дивизионе и входит в зону «Юг». Является одним из старейших клубов России (основан в 1907 году). Последний матч состоялся 25 сентября. Новороссийцы проиграли екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:2 в рамках 1/16 финала Кубка России.

Ранее сообщалось, что грузовик «КамАЗ» смял два автомобиля и сбил человека на 85-м километре МКАД. По словам очевидцев, погибший вышел на дорогу, чтобы починить свою машину. У одного из пострадавших авто почти полностью снесло левый бок.