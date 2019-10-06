Галкин отомстил Кудрявцевой за Пугачеву

Москва, 6 октября. Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин высмеял ведущую НТВ Леру Кудрявцеву и рейтинги ее шоу «Секрет на миллион».

Комик опубликовал в своем Instagram коллаж, в котором сравнил доли программы Кудрявцевой с показателями программы «Пусть говорят» и сериала «Знахарь», которые выходят в эфир на Первом канале.

На одной картинке Кудрявцева радуется, НТВ оказался лидером по рейтингам в России, а на второй изображена объективная, по мнению Галкина, реальность, в которой пальма первенства принадлежит «Знахарю», а вовсе не шоу Леры.

В многочисленных комментариях к записи отметился даже певец Сергей Лазарев.

«Ну Первый всегда объективен! Это мы знаем! Какой проект ни возьми, хоть новости, хоть Голос! Одна надежда всегда на Первый», — с иронией написал артист.

Как отмечает портал Super, Лазарев оставил еще одну запись, в которой заступился за Леру, заявив, что ему обидно не из-за рейтингов, а за то, что Кудрявцеву так подкололи свои же.

«Мог кто угодно выставить, но не друзья», — добавил он.

Правда, эту запись певец быстро удалил. Реакция самой Кудрявцевой тоже не заставила себя долго ждать.

«Мои любимые ведущие Первого, мои коллеги», — ядовито написала она, опубликовав коллаж Галкина на своей странице в Instagram.

Журналист Андрей Разыграев попытался утешить женщину и разделил мнение Лазарева, что поступок комика был очень некрасивым. Он также обратил внимание, что у ток-шоу и сериала абсолютно разный контент.

«Гнусный поступок — и с точки зрения профессиональной этики, и тем более необъяснимый со стороны друзей», — добавил ведущий.

Подписчики Галкина предположили, что коллаж — это месть Галкина Кудрявцевой за то, что в одном из выпусков «Секрета на миллион» обсуждалась личную жизнь примадонны российской эстрады. Нашлись и те, кто поддержал мужа Аллы Борисовны, заявив, что шоу на НТВ — просто «копание в нижнем белье знаменитостей». Часть юзеров призналась, что вообще о передаче ничего не знают, потому что не смотрят телевизор.