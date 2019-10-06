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Военная полиция с собаками выловила в рядах ВСУ в Донбассе четырех наркоманов

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Военная полиция с собаками выловила в рядах ВСУ в Донбассе четырех наркомановЛуганск, 6 октября. Комиссия военной службы правопорядка (ВСП) ВСУ в ходе проверки одной из бригад в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил» (ООС) выявила четверых военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения и обнаружила закладки с наркотическими веществами. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он объяснил, что очередная комиссия ВСП с поисковыми собаками прибыла в подразделения 59-й бригады ВСУ для проверки личного состава после сигналов источников о нарушениях.

Согласно информации, поступившей в милицейское управление, служащие этого формирования «известны» регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами употребления алкоголя и наркотических веществ.

Выловить в рядах ВСУ в Донбассе наркоманов позволила специальная проверка с животными.

«В ходе работы комиссии ВСП были задержаны четверо военнослужащих 9 отдельного батальона 59-й бригады, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, обнаружено две закладки с наркотическими веществами», — сообщил Осадчий.

Он отметил, что ВСП уже начала расследование по выявлению каналов доставки наркотических веществ военнослужащим ВСУ.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что киевские силовики разукомплектовали более 60% поставленных им в рамках иностранной помощи индивидуальных аптечек для изготовления наркотических веществ. 

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается. Они мародерствуют, устраивают «пьяные разборки», отказываются продлевать контракты.

Отсутствие дисциплины становится причиной нелепых небоевых потерь и заметно сказывается на укомплектованности украинских военных формирований.  

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, пришедшим к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «антитеррористическую операцию» против ДНР и ЛНР, позднее переименованную в «Операцию объединенных сил». Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.

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Источник: Lug-info.com
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