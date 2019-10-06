Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского

Петропавловск-Камчатский, 6 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что его не интересует положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC News Кира Симмонса.

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его», — отметил Путин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский оказался между молотом американских демократов и наковальней республиканцев, когда пообещал президенту США Дональду Трампу расследовать дело Байдена и его сына.

Отметим, что Демократическая партия даже заявила о подготовке импичмента Трампа, обвинив его в том, что тот якобы оказал давление на Зеленского, когда призвал начать расследование против своего политического оппонента. Украинский президент в свою очередь тоже утверждает, что никто ни к чему его не принуждал.

Напомним, что в 2014 году сын бывшего вице-президента США Хантер Байден вошел в совет директоров Burisma Holdings и занял пост директора юридического отдела компании. После этого Белый дом начали критиковать за конфликт интересов, ведь именно в это самое время американская администрация проводила активную политику по снижению зависимости Украины от российского газа.

В 2016 году бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин начал антикоррупционное расследование в отношении Burisma Holdings, однако 3 апреля того же года он был уволен по приказу экс-президента Петра Порошенко. Впоследствии выяснилось, что на увольнении Шокина настаивал Байден-старший. В противном случае он угрожал заблокировать Киеву кредит на 1 млрд долларов.