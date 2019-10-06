Ревнивый подросток убил пять человек на курорте в Австрии

Вена, 6 октября. Массовое убийство произошло на горнолыжном курорте Китцбюэль в Австрии. По предварительным данным, страшное преступление совершил подросток.

Сотрудники полиции установили, что сначала юноша поругался со своей девушкой, а затем на почве ревности убил подругу и всю ее семью. После трагедии молодой человек сам сдался правоохранителям. В настоящее время с ним работают следователи.

Ранее стало известно о страшном преступлении в Чите, где дети на прогулке обнаружили отрезанную голову 19-летней девушки. Подозреваемый в ее убийстве уже задержан. Установлено, что преступник расчленил тело своей жертвы, а голову выбросил с 12-го этажа. Останки девушки нашли на козырьке подъезда.