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Ревнивый подросток убил пять человек на курорте в Австрии

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Ревнивый подросток убил пять человек на курорте в Австрии

Вена, 6 октября. Массовое убийство произошло на горнолыжном курорте Китцбюэль в Австрии. По предварительным данным, страшное преступление совершил подросток. 

Сотрудники полиции установили, что сначала юноша поругался со своей девушкой, а затем на почве ревности убил подругу и всю ее семью. После трагедии молодой человек сам сдался правоохранителям. В настоящее время с ним работают следователи. 

Ранее стало известно о страшном преступлении в Чите, где дети на прогулке обнаружили отрезанную голову 19-летней девушки. Подозреваемый в ее убийстве уже задержан. Установлено, что преступник расчленил тело своей жертвы, а голову выбросил с 12-го этажа. Останки девушки нашли на козырьке подъезда.

 

 

 

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Источник: тасс
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