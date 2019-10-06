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Ушаков сообщил об увеличении шансов на скорейшее проведение саммита «нормандской четверки»

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Ушаков сообщил об увеличении шансов на скорейшее проведение саммита «нормандской четверки»Петропавловск-Камчатский, 6 октября. Шансы на проведение саммита «нормандской четверки» в ближайшее время увеличиваются. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. 

«Шансы на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличиваются», — сказал Ушаков, комментируя утверждение Киевом «формулы Штайнмайера».

Ранее помощник президента сообщал о том, что конкретные даты проведения встречи еще не оговаривались, и отмечал, что их вряд ли будет возможно провести в середине октября. 

Напомним, 1 октября контактная группа по Украине в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской народных республик вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Это событие моментально нашло отклик со стороны украинских радикалов, которые выступают против мирного решения конфликта в Донбассе. После подписания документа представителем Украины к офису украинского лидера Владимира Зеленского на митинг стали стекаться националисты

4 октября стало известно о согласовании итогового документа саммита «нормандской четверки».

В «нормандскую четверку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Это объединение стран было создано с целью урегулирования ситуации на востоке Украины.

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Источник: Russia.tv
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