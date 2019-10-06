В Киеве умерла 33-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара»

Киев, 6 октября. Известная украинская актриса Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет. Об этом в воскресенье сообщил Киевский театр на Липках, где работала девушка.

«5 октября ушла из жизни актриса Марина Куклина — светлая, всегда улыбающаяся, искренняя, открытая девушка. Это огромная потеря для коллег Марины, ее близких и родных. В нашей памяти она навсегда останется лучом света», — говорится в сообщении.

Театр не стал уточнять причину смерти актрисы, однако выразил соболезнования родным и близким Куклиной.

Отметим, что наиболее известной театральной работой Куклиной является роль в спектакле «Полианна» и «Приведение замка Кентервиль». Телезрителю она может быть известно по сериалам «Возвращение Мухтара-5», «Пес», «Анна Герман» и «Женский доктор». В этом году актриса также снялась в многосерийных фильмах «Другая» и «Прятки», которые должны выйти на телеканале «Украина».

Как сообщают местные СМИ, причиной смерти девушки могло стать онкологическое заболевание. Об этом также косвенно свидетельствует пост Куклиной в Instagram, где она выложила свою фотографию с обритой головой. В то же время родственники Куклиной опровергают эти слухи.

Информацию об уходе телезвезды из жизни подтвердила в своем Facebook украинская актриса Римма Зюбина. По ее словам, Марина была радостной и улыбчивой девушкой, которая «излучала свет».