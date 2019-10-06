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Организаторы конкурса «Лидеры России» представят нововведения третьего сезона

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Организаторы конкурса «Лидеры России» представят нововведения третьего сезона

Москва, 6 октября. Организаторы конкурса «Лидеры России-2020» анонсировали запуск новых направлений, тестов и плана для участников.

О нововведениях и изменениях третьего сезона подробно расскажут на пресс-конференции в Имперской башне Москва-Сити 8 октября. Наставники презентуют запуск новых специализированных направлений конкурса. Их кураторами станут выдающиеся российские деятели здравоохранения и науки, специалисты в сфере финансов и технологий.

По словам организаторов, отдельные профильные специализации позволят экспертам выбрать самых активных участников и идеальных управленцев из своей же сферы. Кроме того, на пресс-конференции будет представлен новый формат тестов и модернизированный план для участников конкурса по прохождению всех этапов. 

Участниками мероприятия станут первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко,  вице-премьер Татьяна Голикова; старший вице-президента Сбербанка Юлия Чупина, руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, его заместитель Александр Садовский, а также председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Напомним, главной целью конкурса «Лидеры России» является поиск и поддержка перспективных управленцев, а также развитие системы социальных лифтов в стране. 

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