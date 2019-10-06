Песков объяснил, почему Путин ответил грузинской журналистке на саммите ЕАЭС

Москва, 6 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин ответил на выкрик грузинской журналистки во время саммита ЕАЭС. Представитель Кремля отметил, что президент России всегда уделяет внимание журналистам вне зависимости от того, какую страну они представляют, если вопрос кажется ему важным.

Песков добавил, что Путин предпочитает доводить свою позицию терпеливо и аргументированно.

«Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам, и неважно, из какой страны этот журналист. Он, вы знаете, весьма терпеливо и аргументированно предпочитает свою позицию доводить до визави», — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля также ответил на вопрос журналистки «Рустави-2» касательно сигналов от грузинской стороны по налаживанию отношений с Россией. Дмитрий Песков отметил, что в Москве видели из Тбилиси «сигналы толпы и властей, которые этой толпе попустительствовали».

«Вот эти сигналы мы видели, они нам не понравились. Вы в Грузии это почувствовали. Давайте надеяться на то, что дальше мы будем жить без таких сигналов», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, журналистка грузинского телеканала обратилась к Владимиру Путину после фотографирования участников Высшего евразийского экономического совета у президентского дворца в Ереване. Она выкрикнула свой вопрос, когда лидеры стран проходили мимо группы журналистов. Сотрудница СМИ спросила, «когда Россия выполнит свои обещания и когда выйдут войска с оккупированных территорий». Путин в ответ сказал, что Россия всегда выполняет свои обещания.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в августе 2008 года, когда грузинские военные атаковали Цхинвал. В зоне конфликта оказались 500 российских миротворцев, и власти РФ приняли решение о вводе войск. Активные боевые действия продолжались на протяжении пяти дней, после чего грузинские войска отступили. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией. Эта мера была предпринята после того, как в Тбилиси начались протестные акции. Поводом к митингам стало проведение сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которую открыл российский парламентарий Сергей Гаврилов. Радикалы захватили здание парламента, где находились представители РФ.

В октябре на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД Грузии Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Позже Залкалиани назвал состоявшуюся беседу с российским коллегой своевременной и важной. По его словам, грузинская сторона приветствует возможное решение о восстановлении авиасообщения между странами.

Дмитрий Песков отмечал, что России и Грузии нужно зафиксировать момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения между странами. Комментируя встречу Лаврова и Залкалиани, представитель Кремля отметил: можно констатировать, что состоялись первые примеры общения между сторонами. Он назвал беседу глав МИД позитивным фактом, однако, добавил Песков, некоторые политики в Грузии восприняли ее в штыки.