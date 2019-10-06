Пригожин раскрыл слагаемые успеха русскоязычной песни на Евровидении-2020

Москва, 6 октября. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл слагаемые успеха русскоязычной песни, способной стать хитом на международном вокальном конкурсе Евровидение-2020.

В комментарии iReactor Пригожин положительно оценил тот факт, что на будущем музыкальном состязании впервые за 15 лет российский участник исполнит русскоязычную песню, однако уверен, что хитом композицию делает не язык.

«Мелодия и сочетание правильного припева дают определенный эффект. Если на Евровидение поехали бы «Часики», они бы выиграли», — сказал продюсер, приведя в качестве примера музыкальную композицию своей супруги певицы Валерии.

Он предложил вспомнить песню известного советского певца Эдуарда Хиля «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой».

«Помните песню про ла-ла-ла, которую пел Эдуард Хиль? Ему ведь было 70 лет, когда эта композиция попала в фильм. Весь мир мгновенно сошел с ума, его стали разрывать на части, он снова ожил, его стали искать. То есть все зависит от того, какое тро-ло-ло будет», — объяснил Пригожин.

Продюсер обратил внимание на язык России и ее национальные особенности. Он задался вопросом, почему страну на песенном конкурсе, как правило, исполнители представляют на языке другого государства.

«В России все время пытались быть европейцами, американцами, но только не русскими. Россияне пытались петь на языке другого государства. Казалось, что это будет доходчиво, понятно, однако это совсем не так. Пропаганда русского языка — это хорошо и здорово», — уверенно заявил Пригожин.

Он убежден, что если бы на Евровидение поехал артист Сергей Шнуров со своим хитом «На лабутенах», то занял бы лидирующую позицию, потому что его песня «мощная, хитовая, на русском языке и всем понятная».

«Иностранцы первым делом начинают учить русский мат. Все просто и банально», — резюмировал Пригожин.

Ранее стало известно, что в 2020 году на Евровидении впервые за 15 лет прозвучит русскоязычная песня. Автором текста для участника из России станет поэт Михаил Гуцериев. Сообщается, что он уже начал работу над песней-конкурсантом.

Возможно, Гуцериев станет и продюсером номера исполнителя от России.

Песенный конкурс Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме в Нидерландах. Планируется, что конкурсные дни выпадут на 12, 14 и 16 мая.

В 2019 году Евровидение состоялось в Тель-Авиве. За победу боролись представители 26 государств. Россию на конкурсе представил Сергей Лазарев с песней Scream. Он замкнул тройку лидеров, набрав 369 баллов. Первое место занял нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс с композицией Arcade (492 балла). Второе место досталось итальянскому певцу Mahmood (465 баллов).