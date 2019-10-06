Киев отреагировал на требование Амстердама привлечь Украину к ответственности за MH17

Амстердам, 6 октября. Требования Нидерландов привлечь Киев к ответственности за крушение Boeing-777 (рейс MH17) являются попыткой отвлечь следователей от реальной проблемы, заявил посол Украины в Амстердаме Всеволод Ченцов.

«Нам нечего скрывать. Мое правительство всегда готово предоставить информацию. Мы считаем, что обсуждение этого вопроса сегодня является просто попыткой фактически отвлечь внимание от реальной проблемы», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что следователей сейчас должен интересовать лишь один вопрос — кто несет ответственность за авиакатастрофу.

Как сообщает «Газета.ру», голландский парламент ранее потребовал изучить роль Украины в крушении MH17. Депутаты обратили внимание на то, что Украина не закрыла небо над Донбассом в 2014 году, несмотря на то, что там в то время шли активные боевые действия с применением средств ПВО.

По мнению публициста Владимира Корнилова, поводом для внезапного «прозрения» Нидерландов стало решение Киева передать Москве бывшего офицера ДНР Владимира Цемаха, которого на Украине считают свидетелем по делу о крушении самолета. Голландцы, которые раньше закрывали глаза на возможную причастность Украины к авиакатастрофе, увидели в этом недружелюбный шаг по отношению к себе, и решили изменить позицию.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.