Мясников назвал необычные симптомы рака

Москва, 6 октября. Известный врач и телеведущий Александр Мясников перечислил необычные симптомы, характерные для развития онкологических заболеваний. Он назвал признаки рака, которые могут проявляться на ранних стадиях заболевания, и призвал «искать» болезнь при наличии факторов риска.

По словам доктора Мясникова, признаками развития онкологического заболевания могут быть припухлости, узлы и деформации на любом участке кожи. Кроме того, о болезни могут свидетельствовать нарушения в работе кишечника, кровь в моче и кале, специфический кашель с осиплостью и изменением голоса. Признаками возможного развития рака также являются увеличение числа родинок и их размера, незаживающие ранки и другие повреждения.

Врач добавил, что «искать» онкологическое заболевание следует до того, как обнаружатся эти «сигналы». По его словам, существуют необычные симптомы рака, индивидуальные для каждого организма: необъяснимый зуд, сухость кожи по типу черного акантоза, а также ихтиоз. Мясников считает, что их появление служит поводом для обращения к врачу.

«Вы боитесь рака, но вы его не ищете», — заявил Мясников в эфире программы «О самом главном».

По словам доктора, особое внимание к проявлению специфических симптомов следует уделить тем людям, которые находятся в группе риска. Речь идет о курильщиках и людях, страдающих от ожирения. Также развитию онкологических заболеваний способствуют неправильное питание, вредность труда и употребление алкоголя.

Ранее Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании. По его словам, продолжительность жизни ракового больного зависит не только от метастазов и локализации опухоли — немаловажным фактором продолжительности жизни является активность онкобольного.