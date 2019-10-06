Москва, 6 октября. Президент РФ Владимир Путин объяснил, зачем США обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы в 2016 году.

Российский лидер заявил, что эти голословные и бездоказательные выпады со стороны США были предлогом для давления на американского президента Дональда Трампа. Однако те, кто гнет эту линию, по мнению Путина, поступают весьма недальновидно.

«Но те, кто это делает, не видят и на шаг вперед», — подчеркнул он.

Напомним, Штаты обвиняли Россию во «вмешательстве в выборы» американского президента в 2016 году. Поиском мифического «российского следа» целых два года занимался экс-прокурор США Роберт Мюллер. В итоге, потратив более 30 млн долларов налогоплательщиков, он так и не смог предоставить ни одного доказательства «вмешательства РФ».

Россия неоднократно отвергала бездоказательные обвинения во «вмешательстве в американские выборы», а расследование Мюллера в очередной раз подтвердило несостоятельность претензий США. Сам Трамп развернутую против Кремля кампанию называл не иначе как «охотой на ведьм».

2 октября Путин вновь прокомментировал эти обвинения, пошутив, что Вашингтон скоро дойдет до того, что будет обвинять Москву во вмешательстве с формулировкой «highly likely» (высока вероятность). Однако в Штатах шутку президента России ожидаемо не поняли.