Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Спасенный при ЧП в Магнитогорске мальчик научился ходить

50
0 Оставить комментарий

Спасенный при ЧП в Магнитогорске мальчик научился ходить

Магнитогорск, 6 октября. Спасенный при обрушении дома в Магнитогорске Ваня Фокин научился самостоятельно ходить. Видео поделилась мама мальчика.

Ольга Фокина рассказала, что у ребенка после инцидента были проблемы со стопой. Мальчик не мог ровно ходить и не держал равновесие.

«В целом он себя сейчас нормально чувствует, но нерв пока полностью не восстановился. В декабре нам предстоит еще один курс реабилитации», — пояснила мама ребенка, ее цитирует 74.ru.

Напомним, что в декабре 2018 года в жилом доме в Магнитогорске взорвался бытовой газ. В результате инцидента обрушился один подъезд, под завалами погибли 39 человек.

Ване Фокину удалось чудом выжить, девятимесячный ребенок находился в кроватке под одеялом. Спасатели извлекли малыша из-под обломков здания.

Для мальчика назначили индивидуальную программу реабилитации. По словам главы НИИ неотложной детской хирургии Леонида Рошаля, Ваню лечила вся страна.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров