Милонов назвал «дракой двух мышей» конфликт Порошенко и Билецкого

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что в среде киевских элит началась настоящая паника из-за «формулы Штайнмайера».

Ранее во время записи передачи «Свобода слова» журналиста Савика Шустера на телеканале «Украина» экс-президент Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким. Причиной конфликта стало подписание киевской администрацией «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР.

Так, националист Билецкий обвинил Порошенко в том, что тот «первым хотел применить» указанную формулу и отметил, что «будет прекрасно», если Киев навсегда попрощается с Порошенко.

«Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь», — ответил на претензии бывший глава государства. При этом Порошенко добавил, что, в отличие от Билецкого, лично «отвечал за минский процесс».

Комментируя ситуацию, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что перепалка двух «политиков» больше похожа на «драку двух мышей».

«В настоящее время есть определенная дезориентация в среде украинских политиков. Европейские государства и часть американской администрации настаивают на том, чтобы Украина уже перестала воевать на своей территории и то, что раньше казалось просто ширмой, некие эфемерные нормандские форматы и соглашения, стали больше давить на Киев. Сейчас мониторинг показывает, что Украина не выполняет никаких взятых на себя обязательств», — говорит депутат.

Поскольку та политическая и экономическая поддержка, которые оказывалась украинским властям раньше, растворилась, и те же Германия и США больше не являются спонсорами Украины, к киевским властям пришло понимание, что все спорные вопросы с Россией им придется решать самостоятельно.

«Да, то есть им (украинским элитам — Прим. ФАН) дали понять, что они не должны бегать по каждому поводу в Соединенные Штаты или европейские страны. И естественно сейчас мы можем увидеть драку двух мышей, потому что объединиться в единой ненависти и списывать все на войну гораздо проще, нежели строить нормальную жизнь в стране. И сейчас на Украине начался поиск виновных в том, что все так плохо. Кстати, за всем этим кроется системная неспособность нынешних украинских элит переключиться с какой-то внешней повестки на собственную экономику, на настраивание собственной жизни, поэтому и возникают подобного рода конфликты, что в свою очередь демонстрирует определенные панические настроения среди украинской элиты», — заключил Виталий Милонов.

Напомним, «формула Штайнмайера» была согласована контактной группой по Донбассу в минувший вторник. После согласования документа в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.