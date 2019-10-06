Сирия, 6 октября. Коалиция направила подкрепление в Хасаку и Ракку для курдских боевиков SDF. ИГИЛ1 вымогает у главврача больницы в Ат-Таяне 3 миллиона сирийских лир, пока курдские боевики бездействуют. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят точечные удары по расположениям радикалов на юге Идлиба в районе города Джиср-аш-Шугур.

Курды: усиливают свои позиции на севере Хасаки и Ракки, получили подкрепление от военнослужащих США.

ВС Турции: перебрасывают бронетехнику и строительные материалы в провинцию Хатай в приграничные с Сирией зоны.

Международная коалиция: расширила свое военное присутствие на севере Сирии, направила конвой в Хасаку.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства»1 потребовали у главврача больницы города Ат-Таяна 3 миллиона сирийских лир. Неделю назад боевики проникли в город и оставили письмо с угрозами у дверей дома Мухаммеда Саида Аль-Мадада, с предупреждением о том, что он должен выплатить организации налог за пользование имуществом. Вчера вечером боевики закидали дом врача ручными гранатами, не получив требуемых денег, о чем сообщает новостное агентство Step News Agency. Семья Аль-Мадада и он сам не пострадали, успев спрятаться в дальней комнате дома. В первый раз у дома врача боевики оставили в качестве предупреждения белый саван. Ячейки ИГИЛ продолжают собирать дань с состоятельных граждан на востоке Дейр-эз-Зора. Аналогичным образом боевики пытались расправиться в прошлом месяце с начальником отдела водоснабжения Дейр-эз-Зора, который отказался выплачивать им налоговый сбор. Отметим, что террористы занимаются вымогательством в зоне курдской оккупации «Демократических сил Сирии» и международной коалиции, которые в данной ситуации бездействуют.

Провинция Идлиб

Силы специальной 25 дивизии САА (В прошлом спецназ «Силы Тигра») во главе с бригадным генератором Сухейлем Аль-Хасаном готовятся к новой операции на юге провинции Идлиб, о чем информирует медиаресурс Muraselon. После ряда провокаций со стороны радикалов в Идлибской зоне деэскалации даже во время временного перемирия, объявленного 31 августа, САА намерена начать военную кампанию на юге Идлиба в зоне на границе с Хамой и пробиться к следующему стратегически важному населенному пункту - городу Джиср-аш-Шугур.

Как сообщает медиаресурс Step News, сирийская армия нанесла артиллерийский удар по укрытиям джихадистов «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок на подступах к городу Кафр-Саджна и в окрестностях города Шейх-Мустафа на юго-западе провинции Идлиб. Из реактивных систем залпового огня были обстреляны опорные пункты радикалов в поселке Аль-Гассания и рядом с деревней Аль-Джанудия во окрестности города Джиср-аш-Шугур, как передает Twitter-канал Masar Press Net. Сведения о потерях боевиков пока уточняются.

Провинция Ракка

США перебрасывают дополнительные силы в район города Телль-Абьяд на сирийско-турецкой границе, о чем сообщает новостное агентство Rojava Network. Подкрепления военнослужащих США были распределены на контрольно-пропускных пунктах. В провинцию прибывает американская бронетехника. Военный совет «Демократических сил Сирии» подтверждает, что самолеты ВВС США проводят воздушную разведку в районе сирийско-турецкой границы в последние сутки, о чем также сообщает источник.

Согласно данным Twitter-канала XXVII27, в турецкую провинцию Хатай продолжают прибывать конвои с подкреплениями для армии Турции, бронетехника и стройматериалы.

Провинция Хасака

На севере Хасаки курдские радикалы также продолжают в форсированных темпах укреплять свои позиции в приграничных с Турцией зонах. Утром боевики направили подкрепления в поселок Аль-Авара и в окрестности города Рас-Аль-Айн, как сообщает Aleppo AMC. Ночью курды не снижали степени своей боеготовности и продолжили маневры в приграничной зоне. Утром в деревню Азизия прибыл конвой бронетехники и пикапов, как указывает Twitter-канал Euphrates Post.

1 Организация запрещена на территории РФ.