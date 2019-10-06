Зеленский намерен вернуться в «Квартал 95» после президентства

Киев, 6 октября. Президент Украины Владимир Зеленский намерен вернуться в студию «Квартал 95» после того, как отработает свой срок. Об этом в воскресенье заявила актриса Елена Кравец, которая также является административным директором «Квартала».

Выступая в программе «Светская жизнь», она призналась, что Зеленский сам сообщил ей о своих планах вернуться на сцену.

«Он говорит: «Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться». Я: «Серьезно?». Он: «Конечно», — рассказала Кравец.

По словам актрисы, несмотря на то, что Зеленский стал президентом, он не разорвал связь с бывшими коллегами по цеху. Он по-прежнему сидит в общих чатах в мессенджерах и даже вычитывает шутки «Квартала» о себе и своей жене.

Впрочем, как сообщил ранее другой актер студии Евгений Кошевой, они с Зеленским стали меньше общаться, поскольку «у президента и так дел хватает». Он заметил, что глава государства стал сильно уставать, хотя старается и не подавать вида, сохраняя внешнюю бодрость духа. Впрочем, отметил Кошевой, Зеленский прекрасно знал, на что шел, когда баллотировался в президенты.

Напомним, Владимир Зеленский является основателем и бывшим художественным руководителем студии «Квартал 95», основанной в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал» с целью реализации и продвижения собственных проектов на телевидении и радио. По оценкам экспертов, программа студии «Вечерний квартал» была одним из самых рейтинговых шоу украинского телеканала «Интер».