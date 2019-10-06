В ФРГ боятся повторения миграционного кризиса 2015 года

Берлин, 6 октября. Германия столкнется с новым миграционным кризисом, если Евросоюз не решит проблему притока мигрантов. Об этом заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

В интервью немецкому изданию Bild он предупредил ФРГ об угрозе новой проблемы с мигрантами.

«Если Евросоюз не имеет сил, чтобы решить проблему (притока мигрантов в страны ЕС. — ФАН), тогда мы столкнемся с тем, что мы пережили в 2015 году», — сказал он в обращении к странам Европы.

Миграционный кризис 2015 года Зеехофер назвал «потерей контроля».

Bild отмечает, что число мигрантов в последние месяцы растет.

В материале издание приводит данные отделения Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в соответствии с которыми на территорию Греции до середины сентября въехали 36 582 мигранта, 4393 из них — несовершеннолетние лица без сопровождения.

В ФРГ боятся повторения кризиса 2015 года, ведь тогда Европа пережила колоссальный миграционный кризис со времен Второй мировой войны. По странам ЕС прокатилась волна террористических актов, связанных с боевиками запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство»1, которые попали в еврозону вместе с потоком мигрантов.

Как сообщает RT, в сентябре Европол рассказал, что европейские правоохранительные структуры продолжают фиксировать попытки боевиков использовать миграционные потоки для проникновения в Евросоюз.

Проблема мигрантов расколола Европу. Хотя поток беженцев уменьшился, градус напряженности в европейских странах не снижается. Особенно остро стоит миграционный вопрос в Германии, которая за четыре года приняла более миллиона беженцев.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2016 году призывала Европу искоренить причины появления мигрантов. В августе этого года немецкая газета Der Tagesspiegel объяснила, как Меркель фразой «Мы справимся», сказанной четыре года назад, расколола страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.